L’hype è altissimo. Oggi, 20 aprile, ci sarà l’evento Apple di primavera dedicato alle novità hardware del colosso di cupertino. Ma quali sono i prodotti in arrivo? Non è possibile saperlo con certezza, ma nulla vieta di stilare un elenco, a partire da rumor e indiscrezioni, delle possibili novità.

Evento Apple 20 aprile: cosa sarà presentato?

La rosa di prodotti che il colosso di Cupertino potrebbe lanciare oggi è composta da una serie di dispositivi, che spaziano dai tablet agli accessori. Ecco quali potrebbero essere:

iOS 14.5

Il rilascio globale della versione stabile del più recente update del sistema operativo mobile della mela morsicata potrebbe essere confermato oggi. Con l’aggiornamento, sugli iPhone ed iPad compatibili arriveranno diverse novità e anche alcune migliorie.

Pencil 3

Se ne è chiacchierato parecchio – ed è anche spuntata qualche immagine. La nuova Apple Pencil 3, con hardware rinnovato, potrebbe essere lanciata proprio oggi. La celeberrima matita da affiancare ad iPad promette migliori performance e più precisione, purtroppo però si hanno pochi dettagli a riguardo.

AirTag

Ormai siamo abbastanza provati dall’attesa, ma forse oggi è il giorno giusto. Probabilmente, durante l’evento di stasera la mela morsicata ufficializzerà anche i piccoli dispositivi, che – associati ad iPhone – permettono di ritrovare i propri oggetti. Tag di questo tipo ne esistono già parecchi, ma quelli di Apple funzioneranno sfruttando la tecnologia UWB, che gli garantirà maggiore precisione.

iPad Mini

I nuovi iPad Mini potrebbero essere finalmente annunciati oggi. Si tratterebbe, sotto il punto di vista hardware, dell’aggiornamento più importante degli ultimi anni. Esteticamente, i nuovi tablet compatti non dovrebbero assomigliare ai modelli Pro, tuttavia sotto la scocca dovrebbero esserci un nuovo processore e altre migliorie.

iPad Pro

Gli attesissimi iPad Pro con display mini LED potrebbero finalmente essere pronti al lancio. Non solo un nuovo schermo, fra le novità dovrebbe esserci anche un nuovo processore, simile al chip Apple M1: si tratterebbe del chip A14X.

Per i nuovi tablet della mela morsicata, dedicati alla produttività, potrebbe essere previsto un aumento di prezzo rispetto al passato, almeno stando ai report dell’ultimo minuto.

nuovi iMac

Niente di certo, ma non è da escludere che la mela morsicata decida di lanciare anche i nuovi iMac con chip proprietari a bordo. Si vocifera anche di possibili colorazioni sgargianti, ma non siamo così sicuri che Apple voglia osare, come in passato.

AirPods 3

Nonostante le indiscrezioni più che dettagliate non manchino, sono parecchi i dubbi sulla possibilità che Apple sia pronta a ufficializzare i nuovi AirPods di terza generazione. In effetti, diversi report hanno raccontato della possibilità che fossero in ritardo. Non è detta l’ultima parola.

Apple TV

Dopo un bel po’ di tempo, oggi potrebbe essere lanciata una nuova Apple TV. Diverse le novità, soprattutto ci sarebbe un nuovo telecomando e non solo. Infatti, potrebbe arrivare anche un controller, nato per divertirsi al massimo con i propri videogame preferiti, prelevati direttamente da Apple Arcade.

Evento Apple 20 aprile: come seguirlo in streaming?

L’evento Apple di primavera, previsto per il 20 aprile, si potrà seguire in streaming a partire dalle 19, ora italiana.

A disposizione, due canali principali. Potrai guardare la diretta sul sito ufficiale della mela morsicata oppure su YouTube.

Nel caso scegliessi di seguirlo su YouTube, dovresti solo cliccare sul box subito sopra, a partire dalle 19 del 20 aprile.

