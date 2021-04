L’aggiornamento a iOS 14.5, a quanto pare, ricalibrerà le analisi sullo stato della batteria sulla serie iPhone 11.

iOS 14.5: novità per iPhone 11

Il prossimo aggiornamento di Apple per i suoi iPhone – iOS 14.5 – oltre a portare tutta una serie di nuove funzionalità (come le emoji e le azioni di scelta rapida, fino al supporto del controller), introdurrà una soluzione importante per la vecchia serie di iPhone 11.

In buona sostanza, iOS 14.5 consentirà agli utenti di ricalibrare della batteria sulla suddetta gamma, con l’obiettivo di diagnosticare prestazioni della batteria inferiori alla media.

Infatti, sugli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max alcuni utenti hanno segnalato un comportamento anomalo con l’esaurimento improvviso della batteria e una ridotta capacità delle prestazioni. Tuttavia, la pagina di supporto di Apple ha affermato che il suddetto rilevamento non riflette un problema sulla salute effettiva della batteria e che l’azienda continuerà ad offrire la sostituzione gratuita della cella se la ricalibrazione non avrà esito positivo con iOS 14.5.

Con iOS 14.5 in arrivo questa primavera, gli utenti della serie iPhone 11 saranno in grado di ricalibrare la capacità massima della batteria e delle prestazioni seguendo l’iter in Impostazioni> Batteria> Stato della batteria. Va ricordato che il processo richiederà alcune settimane per essere completato, poiché la ricalibrazione avviene durante i cicli di carica regolari.

Una volta completato la procedura, il messaggio relativo alla ricalibrazione verrà rimosso; il sistema sarà in grado di determinare se la salute della batteria del dispositivo è realmente e notevolmente peggiorata, mostrando di conseguenza un messaggio di assistenza della batteria. Stando al colosso di Cupertino, è possibile che in un piccolo numero di casi la ricalibrazione potrebbe non riuscire ed in questo caso verrà visualizzato un nuovo messaggio di assistenza.

Se si dovesse verificare il suddetto problema, Apple sostituirà la batteria gratuitamente per ripristinare le prestazioni e la capacità del dispositivo.

