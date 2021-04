L’evento Apple di primavera, largamente atteso, ci sarà oggi: 20 aprile. Se sei impaziente di scoprire tutte le novità in arrivo, non ti resta che guardarlo in diretta streaming. A disposizione, hai due modi per farlo: ecco come.

Evento Apple di primavera del 20 aprile: come seguirlo in streaming

Il modo forse più immediato per seguire in diretta streaming il keynote Apple di aprile 2021 è quello di sfruttare YouTube. Ti basterà fare click sul box sottostante – a partire dalle 19 ora italiana – per guardare l’evento e scoprire in anteprima tutte le novità in arrivo (che sono tantissime).

In alternativa, puoi collegarti sul sito ufficiale di Apple e seguire il keynote, sempre dalle 19 ora italiana. Ti ricordiamo che i prodotti in arrivo sono parecchi. Fra iPad Pro, Apple Tv, nuovi iMac e iOS 14.5: il nostro consiglio è quello di metterti comodo e non perdere tutte le novità dell’evento Apple di primavera.

Naturalmente, sulle pagine di Telefonino.net, potrai rimanere aggiornato in tempo reale su tutti gli annunci della mela morsicata previsti per il 20 aprile.

