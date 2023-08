Europei Volley Femminile: come e quando vederli in streaming

Tra Italia, Belgio, Germania ed Estonia, dal 15 agosto al 3 settembre 2023, si disputeranno gli Europei di Volley Femminile. Impegnate in questo torneo molto sentito ci sono 24 Nazionali, tutte suddivise in 4 gruppi da 6 squadre. Durante le prime gare si qualificheranno agli ottavi di finale solo le prime 4 classificate. Da lì in poi avrà inizio la fase a eliminazione diretta. Dove puoi vedere i match in diretta streaming?

Le partite verranno trasmesse in live streaming da Rai Play, NOW TV, Sky GO ed Euro Volley TV. In caso tu fossi all’estero per vacanza o lavoro non preoccuparti. Potrai seguire ogni istante di questo campionato europeo grazie a NordVPN, oggi al prezzo speciale scontato del 68%. Attivando questa VPN sui tuoi dispositivi ti assicuri la possibilità di aggirare i blocchi regionali imposti da queste piattaforme. Come?

Semplicemente cambiando posizione virtuale. A tua disposizione hai oltre 5700 server posizionati in 60 Paesi del mondo. Scegliendone uno dislocato in Italia ottieni l’accesso alla tua piattaforma come se ti trovassi a casa tua. Inoltre, ogni server di NordVPN fornisce anche una larghezza di banda illimitata in grado di migliorare la qualità della tua connessione dati per uno streaming senza buffering e così goderti gli Europei di Volley Femminile senza interruzioni.

Europei di Volley Femminile 2023: il calendario completo

Quindi per assicurarti uno streaming senza limitazioni geografiche né buffering la soluzione perfetta è NordVPN, ora in offerta speciale al 68% di sconto. Questa VPN ti permetterà di assistere a tutte le gare degli Europei di Volley Femminile 2023 senza alcun problema, restrizione e rallentamento. Vediamo ora il calendario completo di questo evento che terminerà il 3 settembre 2023.

Martedì 15 agosto

20.00 Italia-Romania

18.00 Svizzera-Bosnia Erzegovina

19.00 Estonia-Francia

21.00 Bulgaria-Croazia

16.00 Finlandia-Slovacchia

18.00 Bosnia Erzegovina-Bulgaria

19.00 Olanda-Spagna

20.00 Ungheria-Belgio

20.00 Grecia-Germania

21.00 Romania-Croazia

16.00 Slovacchia-Olanda

17.00 Serbia-Ucraina

17.00 Turchia-Svezia

18.00 Bosnia Erzegovina-Croazia

19.00 Francia-Spagna

20.00 Slovenia-Polonia

20.00 Azerbaijan-Repubblica Ceca

21.00 Italia-Svizzera

15.00 Slovacchia-Spagna

17.00 Ucraina-Ungheria

17.00 Svezia-Grecia

18.00 Romania-Svizzera

18.00 Estonia-Finlandia

20.00 Slovenia-Belgio

20.00 Azerbaijan-Germania

21.00 Italia-Bulgaria

15.00 Francia-Finlandia

17.00 Serbia-Slovenia

17.00 Grecia-Repubblica Ceca

18.00 Olanda-Estonia

20.00 Ungheria-Polonia

20.00 Turchia-Azerbaijan

16.00 Francia-Slovacchia

17.00 Polonia-Serbia

17.00 Repubblica Ceca-Turchia

18.00 Bosnia Erzegovina-Romania

19.00 Spagna-Finlandia

20.00 Belgio-Ucraina

20.00 Germania-Svezia

21.00 Croazia-Svizzera

16.00 Olanda-Francia

17.00 Slovenia-Ungheria

17.00 Azerbaijan-Grecia

18.00 Bulgaria-Romania

19.00 Estonia-Slovacchia

20.00 Belgio-Polonia

20.00 Germania-Repubblica Ceca

21.00 Italia-Bosnia Erzegovina

16.00 Finlandia-Olanda

17.00 Ucraina-Slovenia

17.00 Grecia-Turchia

18.00 Svizzera-Bulgaria

19.00 Estonia-Spagna

20.00 Ungheria-Serbia

20.00 Svezia-Azerbaijan

21.00 Italia-Croazia

17.00 Polonia-Ucraina

17.00 Repubblica Ceca-Svezia

20.00 Serbia-Belgio

20.00 Turchia-Germania

18:00 Ottavi di Finale

21:00 Ottavi di Finale

17:00 Ottavi di Finale

18:00 Ottavi di Finale

20:00 Ottavi di Finale

21:00 Ottavi di Finale

17:00 Ottavi di Finale

20:00 Ottavi di Finale

18:00 Quarti di Finale

21:00 Quarti di Finale

17:00 Quarti di Finale

20:00 Quarti di Finale

17:00 Semifinale 1

20:30 Semifinale 2

16:00 Finale Bronzo

19:30 Finale Europei Volley Femminile 2023

