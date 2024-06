Europei, Olimpiadi e Serie A: l'offerta Sky TV + Sky Calcio da non perdere

Sky ha lanciato una offerta valida solo online da non perdere. Il pacchetto Sky TV con Eurosport con Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. Grazie a questa offerta potrai vedere tutte le partite di EURO 2024, le Olimpiadi di Parigi che inizieranno a fine luglio e, dall’anno prossimo, anche 3 partite su 10 a turno di Serie A, questa volta con una scelta migliore rispetto al passato.

Offerta Sky TV e Sky Calcio: perché è da non perdere

Questo pacchetto ti permette di ricevere a casa il nuovo decoder Sky Stream in pochissimi giorni: non ha bisogno di parabola perché basta collegarlo alla tua rete internet per iniziare subito ad utilizzarlo.

Potrai vedere tutte le partite della fase ad eliminazione diretta di EURO 2024 fino allo scontro finale del 14 luglio che determinerà i nuovi Campioni d’Europa. Poi, dal 26 luglio all’11 agosto preparati alle Olimpiadi di Parigi 2024, con ben 10 canali tematici Eurosport tutti dedicati alla manifestazione sportiva multidisciplina più attesa dell’anno.

Da agosto ci sarà spazio anche per la Serie A: Sky ha rinnovato l’accordo per trasmettere 3 partite su 10 a giornata, questa volta però con un’offerta decisamente migliore rispetto agli ultimi anni con almeno 30 big match su 76 in tutto l’anno.

In attesa di capire se saranno rinnovati i diritti per la Serie B, avrai anche tutta la Serie C in esclusiva, le migliori partite di Premier League e Bundesliga e poi gli altri sport come il tennis, tutto il meglio del ciclismo e degli sport invernali, il basket italiano e altri eventi Eurosport. Infine, con Sky TV hai tutto l’intrattenimento Sky tra show, serie TV e documentari.

Non aspettare oltre e attiva subito la tua offerta: Sky TV e Sky Calcio insieme a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi.