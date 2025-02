Europa League Gratis sul digitale terrestre: la partita di stasera, 20 febbraio

Il nostro appuntamento con la partita di Europa League che verrà trasmessa gratis sul digitale terrestre questa sera, giovedì 20 febbraio 2025, è arrivato anche questa volta. Sky ha infatti deciso di trasmettere in chiaro su TV8 almeno una partita a settimana di questo importante torneo europeo.

La partita che verrà trasmessa in diretta su TV8, al logical channel number LNC 8 del tuo telecomando, è Anderlecht-Fenerbahce. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 21.00, ma per tutti è possibile collegarsi alla diretta dal campo già dalle 20.30 per un pre-partita particolarmente interessante e ricco di informazioni e curiosità.

L’unica squadra italiana che si sfiderà questa sera sarà Roma-Porto, disponibile in esclusiva solo su Sky. Per poterla vedere è necessario abbonarsi a NOW PASS SPORT, il piano economico che ti permette di accedere a tutto lo sport di Sky in streaming su smart TV, chiavette e dispositivi mobili.

Tornando al match Anderlecht-Fenerbahce dobbiamo ricordare che la squadra belga all’andata ha perso 3-0 contro il club turco. Quindi questa sera dovrà mettercela tutta per riuscire a recuperare e assicurarsi il proseguo del torneo. Anche questa volta Sky ha scelto una partita di Europa League particolarmente infuocata da trasmettere gratis sul digitale terrestre.

Anderlecht-Fenerbahce è la partita di Europa League gratis su TV8

Questa sera, dalle 20.30, sintonizzati su TV8, all’LCN 8 del telecomando, per vedere Anderlecht-Fenerbahce, la partita di Europa League scelta per essere trasmessa gratis sul digitale terrestre. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo per questa sfida che si preannuncia particolarmente emozionante e forse ricca di colpi di scena.

: Coosemans; Sardella, Simic, Adryelson, Augustinsson; Dendoncker, Leoni; Dreyer, Huerta, Degreef; Vazquez. Allenatore Hubert. Fenerbahce (3-4-1-2): Eğribayat; Skriniar, Amrabat, Akcicek; Osayi-Samuel, Fred, Szymański, Kostic; Tadic; Dzeko, En-Nesyri. Allenatore Mourinho.

L’Anderlecht dovrà dare il massimo fin dal primo minuto e, nonostante il Fenerbahce è la squadra più temuta in questa Europa League, non ha niente da perdere e quindi si spingerà in attacco cercando di fare più goal possibili.