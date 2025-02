Europa League gratis sul digitale terrestre: ecco la partita del 13 febbraio

Continua l’iniziativa che vede Sky scegliere una delle partite della UEFA Europa League da trasmettere gratis sulla piattaforma digitale terrestre. Anche questa settimana, gli appassionati di calcio che non hanno attivato l’abbonamento alla pay TV potranno gustarsi gratuitamente un match di questo torneo.

L’appuntamento da segnare a calendario è per giovedì 13 febbraio 2025, giorno in cui si sfideranno AZ Alkmaar e Galatasaray. La partita potrà essere seguita da tutti gratuitamente sintonizzandosi sul canale TV8 del digitale terrestre, alla numerazione automatica LCN 8 del telecomando.

A partire dalle ore 20:30 i telespettatori potranno seguire un ricco pre-partita confezionato dai professionisti di Sky Calcio. AZ Alkmaar – Galatasaray inizierà alle 21:00 con il fischio del calcio di inizio. Interessante che anche alcuni dei playoff della UEFA Europa League verranno trasmessi gratis sul digitale terrestre.

Europa League Gratis per tutti: doppio appuntamento questa settimana

Doppio appuntamento questa settimana per gli appassionati di calcio che potranno seguire gratuitamente due partite di due importantissimi tornei europei in diretta sulla piattaforma digitale terrestre. Mercoledì sera, 12 febbraio 2025 gratis una delle partite della UEFA Champions League. Giovedì sera, 13 febbraio 2025, gratis una delle partite della UEFA Europa League.

Come anticipato sarà trasmessa su TV8 in diretta televisiva gratuita AZ Alkmaar – Galatasaray. Questa è una delle partite in programma per l’inizio dei playoff. Se vuoi vedere la nostra italiana sfidarsi dovrai abbonarti a NOW TV PASS SPORT, la soluzione streaming economica per accedere a tutto lo sport di Sky a un prezzo speciale.

Il calendario della prossima giornata di Europa League

AZ Alkmaar – Galatasaray, trasmessa gratis sul digitale terrestre, è una delle 8 partite di Europa League in programma per la serata di giovedì 13 febbraio 2025.

Ecco l’elenco completo dei playoff di questa giornata del torneo europeo in corso.

Giovedì 13 febbraio ore 18:45 Midtjylland-Real Sociedad Fenerbahce-Anderlecht Ferencvaros-Viktoria Plzen Union Saint-Gilloise-Ajax

Giovedì 13 febbraio ore 21:00 AZ Alkmaar-Galatasaray Porto- Roma Twente-Bodo/Glimt PAOK-FCSB



Per assicurarti una visione senza interferenze ti raccomandiamo di effettuare una risintonizzazione automatica dei canali sul tuo dispositivo così da ricevere bene le frequenze dedicate a TV8 sulla numerazione automatica LCN 8 del digitale terrestre. Ti ricordiamo che potrai seguire la partita gratis di Europa League anche in streaming sul sito ufficiale del canale.