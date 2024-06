EURO 2024, Portogallo-Repubblica Ceca: come vederla in streaming dall'estero

Quest’oggi si chiude la prima giornata della fase a gironi di EURO 2024 con gli incontri del Gruppo F: alle 18:00 la Turchia affronterà la Georgia, alle 21:00 invece sarà il turno del Portogallo contro la Repubblica Ceca. L’incontro della Nazionale portoghese sarà trasmesso in streaming su NOW, che grazie al pass Sport permette di vedere tutti i 51 match degli Europei.

Purtroppo però, se ti trovi all’estero i contenuti di NOW – così come quelli delle altre piattaforme streaming (RaiPlay e Mediaset Infinity incluse) – risultano bloccati a causa delle restrizioni geografiche imposte dal provider di rete nazionale. Il rimedio più efficace è attivare una VPN, servizio che permette di navigare in completo anonimato e simulare una connessione da un altro Paese. Tra le migliori VPN presenti oggi sul mercato si annovera NordVPN, sia per la sua velocità che per le tante funzionalità di sicurezza offerte: al momento il piano di due anni gode di uno sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese.

Come vedere Portogallo-Repubblica Ceca in streaming dall’estero

Ecco la mini-guida promessa all’inizio per riuscire a vedere dall’estero la partita di oggi di EURO 2024 tra Portogallo e Repubblica Ceca:

Sottoscrivi il pass Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata). Scarica l’app VPN sul dispositivo dove intendi guardare la partita. Effettua l’accesso con le credenziali fornite durante l’iscrizione al servizio. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e far cadere in automatico il blocco geografico. Apri l’app NOW. Vai su Canali Live e seleziona la diretta di Sky Sport Uno.

A proposito dell’offerta in corso sul sito di NordVPN, ti confermiamo che è inclusa la garanzia di rimborso di 30 giorni.