Eureka, gli sconti sono una grande scoperta: offerte fino a fine luglio

Scegliere un robot per le pulizie domestiche è sempre più semplice, poiché l’offerta è sempre più ampia, ma al tempo stesso è sempre più complesso, perché non tutti i brand garantiscono un servizio all’altezza di quel che ci si attende. Ecco perché è oggi utile segnalare gli sconti disponibili fino a fine mese, giorni in cui ci si potrà realmente abbandonare ad un “Eureka!” di entusiasmo nei confronti di modelli in grado di assolvere al compito con grande precisione e versatilità.

I robot Eureka garantiscono una pulizia di grande qualità, una forte capacità di riconoscimento di ostacoli sul proprio percorso ed una gestione ideale dell’acqua per assicurare massima igiene ad ogni passaggio. Il fatto che per poche settimane il prezzo precipiti, altro non è se non una grande occasione per mettersi in casa ciò che restituirà alla famiglia tutto il tempo che sarebbe altrimenti quotidianamente necessario per togliere polvere, briciole, peli di animali domestici, crocchette e altri residui di ogni tipo.

Ecco i modelli più interessanti della gamma: scorri a fondo articolo per vedere i prezzi e per far tuo il modello scelto prima che la grande occasione vada a sfumare con la scadenza degli sconti.

Eureka J20

Con il robot Eureka J20, il brand introduce molte novità rispetto ai sistemi di pulizia standard: una scelta progettuale vincente che evolve il modo di interpretare il ruolo e che dimostra in modo chiaro tutte quelle caratteristiche che si richiedono ad un robot di questo tipo, ossia affidabilità e precisione. Del J20, insomma, ci si può fidare: gli si può affidare un compito, anche di fronte ad uno sporco ostinato, sapendo che in sé ha tutti gli strumenti per poterlo affrontare. La particolare gestione dell’acqua, inoltre, lo rende particolarmente ideale per l’igienizzazione complessiva, escludendo ogni riutilizzi di acqua reflua e gestendo presso la base lo scarico dell’acqua di risulta del lavoro compiuto.

Il J20, in particolare, adotta il sistema RollRenew, ossia un rullo con spruzzi d’acqua fresca e una pressione di ben 17N che rimuove anche le macchie più difficili. L’acqua sporca viene quindi raccolta in un serbatoio separato da 250 ml, garantendo che durante il ciclo di pulizia venga utilizzata soltanto acqua pulita. La gestione intelligente dei liquidi durante l’operazione è ciò che rende peculiare il J20 ed è la cifra della sua capacità funzionale. Stiamo parlando, del resto, del top di gamma del gruppo, il device che più di ogni altro vuole conquistare la fiducia di chi gli affida un compito tanto delicato quanto quello della pulizia quotidiana del pavimento di tutta la casa.

Il robot gode di una potenza di aspirazione da ben 8000 Pa ed il sistema DuoDetect AI consente di evitare al meglio gli ostacoli grazie ad un sistema di riconoscimento degli stessi più accurato ed evoluto. L’asciugatura delle componenti di pulizia avviene ad una temperatura di 45°, con un soffio d’aria che velocizza il tempo di attesa necessario prima di un nuovo ciclo di pulizia e al tempo stesso evita la formazione di muffe maleodoranti.

Il robot è in grado di scalare soglie fino a 22mm, ma al contempo garantisce un controllo anti-caduta per ovviare ad ogni problema. La batteria da 6000 mAh garantisce lunga autonomia e può essere controllato anche dai tradizionali assistenti intelligenti quali Alexa o Google Assistant. Una volta terminata la mappatura iniziale dei locali, il robot è immediatamente pronto all’uso.

Altre soluzioni

Eureka ha a disposizione anche varie alternative, utili a soddisfare i bisogni che ogni casa esprime in base alle abitudini ed alle necessità di chi le vive. La gamma di robot disponibile è pertanto molto variegata, qui due esempi ulteriori: Eureka J12 Ultra ed Eureka J10s.

Eureka J12 Ultra

Eureka J12 Ultra è un device che cerca il miglior equilibrio possibile tra prezzo e qualità, garantendo un servizio impeccabile pur fermando il costo al di sotto degli standard.

Il J12 Ultra si distingue in particolare per la sua capacità di declinare l’azione su tre modalità di pulizia, tornando alla base per lavare i mop dopo aver pulito 12m², 10m² o, nella modalità “super profonda”, 8m². Così facendo l’acqua viene utilizzata soltanto per quanto è in grado di lavare, per poi tornare alla base a ripristinare la massima qualità.

Il robot ha una potenza di aspirazione da 5000 Pa, un sistema di navigazione LiDAR ed una batteria da 5200mAh che garantisce tutta l’autonomia necessaria per completare i lavori anche su aree fino a 300m². I mop rotanti di pulizia (la cui opera è abbinata ad una doppia razza di raccolta delle briciole) vengono asciugati al termine dell’operazione con un soffio di aria riscaldata a 55 gradi, così da garantirne la massima igiene anche nel lungo periodo.

Eureka E10s

L’Eureka E10S si distingue invece in modo totale rispetto agli altri robot per una caratteristica che lo rende unico nel suo genere. Il sistema di raccolta dello sporco della base di ricarica, infatti, è più simile a quello degli aspirapolvere senza fili, escludendo la necessità dei sacchetti monouso di raccolta ed aprendo ad una tecnologia sicuramente non nuova, ma mai precedentemente applicata ad un robot di questo genere. Il risultato? Lo sporco viene raccolto nel migliore dei modi, ma si avanzano i costi dei sacchetti. Utile e low cost, insomma.

Il sistema di raccolta è conservato in un cilindro trasparente, così da poter visivamente percepire come funziona e, al tempo stesso, sapere quando è il momento di svuotare il contenitore. Svuotarlo è semplice: si sgancia, si apre, si versa, quindi lo si ripone nella sua base ed è di nuovo pronto per un nuovo ciclo di pulizia.

Lo si svuota mediamente ogni 45 giorni, il che implica una conseguenza tutte: quasi ce ne si dimentica e si può lasciare operare il robot in massima libertà senza doverci dedicare altro tempo. Le pulizie domestiche saranno un semplice ricordo, perché ci pensa Eureka E10s.

Gli sconti

Fino a fine luglio, i tre device saranno disponibili ad un prezzo speciale: gli sconti estivi di Eureka consentono di far proprio un nuovo modo di pensare alle pulizie domestiche, ma con un costo che va ad essere ben al di sotto degli standard tradizionali. Solo sulla qualità non si fanno sconti: i robot Eureka vogliono scommettere sull’affidabilità, così che – giorno dopo giorno – le pulizie domestiche diventino un semplice ricordo del passato. Queste le tre offerte:

