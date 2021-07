In un mercato dove vige l'incertezza, trovare un punto fermo può essere l'inizio di una storia importante. Ecco quindi che per tutti i nuovi investitori interessati al mondo delle criptovalute, partire da eToro può essere quel porto sicuro di cui si ha bisogno per un investimento esplorativo, per sentire il profumo del trading, per muovere i propri primi passi in un mercato a così alto potenziale.

eToro: apri la porta a un'opportunità

La storia delle criptovalute è nota: la novità, il boom, la normalizzazione. Oggi il mercato è in una fase di attesa, denso di insidie e di promesse, prossimo a prendere nuove direzioni. Nel frattempo le piattaforme si sono moltiplicate e non sono stati pochi i casi di truffe o delusioni cocenti con cui i risparmiatori hanno dovuto fare i conti. eToro mette a disposizione la possibilità di aprire un account gratis, con 0% di commissioni sulle azioni e nessuna commissione di gestione:

Aprire un account su eToro è gratis! Non vengono addebitate commissioni di gestione o di ticket e investire in azioni non comporta nessuna commissione! I prelievi sono soggetti a una commissione bassa di $5 e non ci sono commissioni di liquidazione.

Ecco perché l'app eToro rappresenta il lido sicuro che il nuovo risparmiatore sta cercando per mettere piede nel mare delle criptovalute: un luogo al riparo dal quale osservare e nel quale portare un piccolo tesoretto sul quale scommettere. Ma allora come guadagna eToro? Il messaggio è trasparente: “Quando si acquistano criptovalute su eToro, si acquisisce la proprietà degli asset. Le uniche commissioni di trading applicate da eToro sono gli spread. […] Non appena apri una nuova transazione, vedrai una “perdita” nella posizione, questo si deve allo spread. Tuttavia, il calcolo finale dello spread viene effettuato al momento della chiusura della posizione e viene regolato in quel momento, in base al prezzo di chiusura” ed equivalgono a 0,75% per il Bitcoin, 1,9% per Ethereum, 2,45 per Ripple, eccetera. Piccole trattenute sul valore investito, insomma, in attesa di coprirlo grazie ai guadagni maturati sul trading.

Registrarsi a eToro è semplice e anche solo il deposito di piccole cifre può servire per assaggiare il mercato e capire come funziona, quanto scommettere e perché. Basta un'app ed è tutto sotto controllo.

Insomma: non è facile capire oggi in che direzione andrà il mercato delle crypto, ma è facile capire come il giusto strumento possa essere il miglior trampolino di lancio quando i tempi saranno maturi per nuovi movimenti in entrata. Ora è il momento di imparare, studiare, capire: un piccolo conto, senza rischi, per aprire un'opportunità potenziale. Qualunque strada di successo, del resto, inizia con un primo passo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

App