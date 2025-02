Scopri l'estensione per Google Chrome che ripristina il Golfo del Messico

Da diversi giorni è ufficiale: Google Maps ha modificato il nome del Golfo del Messico con Golfo d’America. Questa modifica ha suscitato parecchie polemiche sia tra le gerarchie politiche di tutto il mondo che tra gli utenti sui social network. Come molti chiedevano in questi giorni, degli sviluppatori hanno creato un’estensione per Google Chrome che ripristina il Golfo del Messico su Maps.

Questa estensione è già disponibile al download sul Chrome Web Store per tutti gli utenti che lo desiderano. Come specificato dall’azienda di Mountain View, la modifica è attiva solo per gli utenti negli Stati Uniti che ora vedono Golfo d’America al posto di Golfo del Messico. Tutti gli altri, quindi anche gli utenti italiani, adesso vedono tutte e due i nomi. Invece, nel Messico gli utenti vedono ancora Golfo del Messico.

Questa modifica, ha spiegato Google, sarebbe un adeguamento alla modifica del Geographic Names Information System. È stata attivata a seguito dell’ordine esecutivo 14172 con il quale Donald Trump ordinava al Segretario degli Interni di “intraprendere tutte le azioni appropriate per rinominare in “Golfo d’America” l’area della piattaforma continentale degli Stati Uniti delimitata a nord-est, nord e nord-ovest dagli Stati del Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida e che si estende fino al confine marittimo con Messico e Cuba nell’area precedentemente denominata Golfo del Messico”.

Come abbiamo annunciato due settimane fa – ha dichiarato Google – e coerentemente con le nostre pratiche di lunga data, abbiamo iniziato a implementare modifiche per riflettere questo aggiornamento.

Un’estensione per Google Chrome cambia tutto: torna il Golfo del Messico

Se anche tu sei tra quegli utenti che proprio non riesce a guardare Google Maps con scritto Golfo d’America, è disponibile un’estensione per Google Chrome che cambia tutto, ripristinando il Golfo del Messico con il suo identificativo storico. Come puoi farlo? Scarica e installa l’estensione da questo link. Il processo sarà veloce e immediato.

Una volta attivata l’estensione installata verifica che la modifica sia già disponibile visitando la pagina di Google Maps. Qualora dovesse comparire ancora il doppio nome, Golfo d’America e Golfo del Messico, non è un errore dell’estensione, ma è necessario cancellare le cache del browser. Fatto questo e riavviato tutto dovrebbe essere attivo.