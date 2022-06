L'estensione Chrome che potenzia la tua VPN

Google Chrome è uno dei migliori browser disponibili. Tantissimi utenti lo utilizzano perché sicuro, veloce e, soprattutto, versatile. Chrome ha un’estensione per qualsiasi cosa, anche per le VPN, e molte di queste sono particolarmente funzionali.

Una novità interessante è che tra le numerose pronte per essere scaricate e installate ce n’è una che potenzia la tua VPN. Ovviamente se non ne hai una forse è il caso che valuti l’acquisto. Con poco più di un caffè al mese ti assicuri sicurezza e privacy durante la tua navigazione internet.

Noi ti consigliamo NordVPN. Non solo è in offerta a un prezzo interessante, ma integra anche un sistema di protezione contro le peggiori minacce del Web. Inoltre, assicura a chi la installa di svolgere tutte le operazioni online in totale anonimato.

Ma se esiste un’estensione per Google Chrome su questo tema che senso ha acquistare una VPN? Il senso c’è, perché la sua funzione è proprio quella di rendere ancora più perfetta la sua protezione. E la cosa interessante riguarda la sua compatibilità con tutte.

Ecco l’estensione che potenzia qualsiasi VPN

L’estensione di Chrome per VPN protagonista di questo articolo si chiama Vytal. Potete trovarla facilmente riportando il suo nome nella barra di ricerca presente nello store dedicato alle estensioni del browser di Google.

È stata condivisa solo alcuni giorni fa dallo sviluppatore z0ccc su Y Cominator’s Hacker News. L’obiettivo è quello di ricevere feedback dagli utenti in merito alle sue funzionalità e al suo utilizzo. Da un primo sguardo sembra molto interessante. Ecco come z0ccc ha descritto questa estensione che potenzia le VPN:

Vytal può falsificare fuso orario, locale, geolocalizzazione e user agent. Questi dati possono essere utilizzati per rintracciarti o rivelare la tua posizione. La maggior parte delle estensioni che forniscono funzionalità anti-impronta digitale si basano su script di contenuto per iniettare tag di script nelle pagine Web. Vytal utilizza l’API chrome.debugger per falsificare questi dati. Ciò consente di falsificare i dati in frame, web worker e durante il caricamento iniziale di un sito Web. Inoltre, rende lo spoofing completamente non rilevabile.

Secondo quanto rivelato a Bleeping Computer da z0ccc, Vytal è stata creata anche per impedire la divulgazione dei dati sulla posizione quando si utilizza una VPN e impedire di rilevare informazioni sensibili e personali.

Vytal è disponibile su Chrome Web Store ed è l’estensione che potenzia qualsiasi VPN. Provala con NordVPN la migliore del settore. Tra l’altro in questi giorni la trovi in offerta. Investendo solo poco più del costo di un caffè al mese sarai protetto insieme ai tuoi dati e alla tua privacy dalle minacce del Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.