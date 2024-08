Esselunga, l'offerta tech è iPhone 15 Pro: oltre 200 euro di sconto

Fino al 28 agosto, Esselunga propone una nuova offerta tech da non perdere: iPhone 15 Pro è infatti disponibile a soli 999 euro, un prezzo molto più basso rispetto alla media proposta dalle altre grandi catene di elettronica e dal sito web ufficiale Apple, dove viene venduto al prezzo di listino pari a 1.239 euro. In poche parole, si tratta di oltre 200 euro di sconto.

iPhone 15 Pro in super sconto da Esselunga

iPhone 15 Pro è, al momento, la punta di diamante tra i dispositivi Apple. Dal punto di vista del design, il telefono vanta display OLED da 6.1″ e rivestimento in titanio con vetro posteriore opaco. Sotto la scocca troviamo chip A17 Pro con GPU 6-core e batteria che garantisce fino a 23 ore di riproduzione video, con supporto alla ricarica wireless e veloce.

Ottimo il comparto fotografico, che presenta un sensore principale grandangolare da 48 MP, ultra-grandangolo da 12 MP, teleobiettivo da 12 MP e zoom ottimo 3x, digitale fino a 15x. La qualità massima video è, invece, pari a 4K. Inoltre, è dotato di connettore USB-C per la ricarica. Non manca, ovviamente, la Dynamic Island.

Il modello venduto da Esselunga è quello da 128 GB di spazio di archiviazione, abbastanza per installare numerose app e conservare fotografie e video nella memoria interna del telefono. In più, il telefono supporta connettività 5G, per collegarsi alla più recente e veloce rete dati disponibile. iPhone 15 Pro a 999 euro è disponibile nei punti vendita Esselunga distribuiti sul territorio nazionale.

Questa ottima promozione, valida fino al 28 agosto, è l’occasione giusta per chi vuole effettuare un upgrade del proprio dispositivo oppure chi vuole acquistare un nuovo iPhone e avere fin da subito tutto il meglio dei vantaggi Apple. In più, potrai risparmiare oltre 200 euro sul prezzo di listino indicato sul sito web ufficiale dell’azienda.