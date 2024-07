Esselunga, la nuova offerta tech è Samsung Galaxy A53 5G a meno di 250€

Tornano le offerte tech di Esselunga, che propongono la migliore tecnologia a prezzi davvero contenuti. Questo mese, dal 4 al 17 luglio, troviamo in promozione lo smartphone Samsung Galaxy A53 nella sua versione 5G, a soli 249 euro. Un taglio importante sul prezzo di listino: sul sito web ufficiale di Samsung viene infatti venduto a 469,90 euro, anche se è possibile trovarlo altrove a prezzi minori, seppur non bassi come quello proposto da Esselunga.

Samsung Galaxy A53 5G a meno di 250 euro

Il Samsung Galaxy A53 è un ottimo dispositivo: dal punto di vista del design abbiamo un ampio display da 6,5 pollici super AMOLED da ben 120 Hz di frequenza che garantisce maggiore fluidità; sotto la scocca troviamo processore Samsung Exynos 1280 Octa-core da 5nm e batteria da ben 5.000 mAh, sinonimo di autonomia più elevata, che supporta ricarica ultra-rapida da 25W.

Buono anche il comparto fotografico: quattro sensori, il principale da 64 MP corredato da fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, fotocamera di profondità 5 MP e fotocamera Macro 5 MP. Presente, ovviamente, anche quella frontale da 32 MP. Lato software, il dispositivo viene venduto con Android 12, ma può essere aggiornato fino ad Android 14. È inoltre dotato di sensore NFC e supporta connettività 5G.

Quello proposto da Esselunga è il Galaxy A53 nel taglio 6 GB di RAM / 128 GB di archiviazione: forse non all’altezza di altri dispositivi, ma comunque un buon compromesso visto il prezzo piuttosto economico, che comunque non svaluta le sue tante, ottime caratteristiche da smartphone di fascia media. Samsung Galaxy A53 è in sconto a soli 249 euro da Esselunga, grazie alla nuova offerta tech valida fino al 17 luglio: è possibile trovarlo a questo ottimo prezzo in tutti i punti vendita del territorio nazionale.