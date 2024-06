eSIM, successo in Italia: i numeri del trend

Sempre più operatori scelgono di offrire le eSIM ai loro clienti e le tariffe sono in costante diminuzione: la diretta conseguenza è una diffusione sempre più capillare in Italia delle SIM virtuali. A fotografare il trend è uno studio condotto e appena pubblicato dall’Osservatorio SOStariffe.it, che riprendiamo in questo articolo.

L’Italia e la progressiva diffusione delle eSIM

Il primo dato interessante da segnalare è quello relativo proprio agli operatori. Oggi, il 63% di quelli presi in esame, offre la possibilità di utilizzare una eSIM. La percentuale è in forte crescita rispetto al 33% registrato lo scorso anno.

La diminuzione dei costi è la conseguenza diretta di una maggiore concorrenza. Per gli utenti, le buone notizie non finiscono qui. C’è anche un innalzamento del traffico dati proposto con una soluzione di questo tipo: si è passati dai 145 GB su base mensile a fronte di una spesa media pari a 13,24 euro, agli attuali 199 GB per 10,89 euro (dato aggiornato a maggio 2024).

Le tariffe rimangono ancora superiori rispetto a quelle delle SIM tradizionali, ma la differenza si sta assottigliando e, con tutta probabilità, andrà a scomparire.

Per gli operatori, puntare sulle eSIM significa anche togliere di mezzo la gestione delle schede fisiche, eliminando così le problematiche legate alla sostenibilità. Inoltre, il numero degli smartphone compatibili è sempre più elevato e gli utenti finali stanno man mano prendendo confidenza con una tecnologia che permette di configurare il proprio numero di telefono in modo facile e veloce, talvolta semplicemente inquadrando un codice QR.

I dati impiegati nello studio sono stati elaborati su un campione di 19 operatori che gestiscono oltre il 97% delle utenze mobile attive in Italia, considerando un totale pari a 92 tariffe con almeno 10 GB di traffico dati e 100 minuti di chiamate inclusi su base mensile.

Smartphone e compatibilità con le eSIM

Vuoi sapere se il tuo smartphone è compatibile con l’utilizzo di una eSIM? SOStariffe.it ha una pagina dedicata all’elenco completo dei modelli che garantiscono il supporto alla tecnologia.