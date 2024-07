Escavatore LEGO: offerta Amazon da non perdere (-16%)

Idea regalo da non perdere su Amazon grazie all’offerta attiva sul set LEGO Escavatore da Cantiere che oggi puoi acquistare a soli 45,99 euro invece di 54,99.

Set LEGO Escavatore da Cantiere: le caratteristiche

La scatola include tutto il necessario per creare un proprio cantiere personale: un escavatore giallo super dettagliato, 2 barriere per delimitare l’area di lavoro e 3 minifigure pronte all’azione: un operaio, un operatore e un architetto.

L’escavatore è dotato di cingoli che garantiscono una presa perfetta, un braccio versatile che può essere mosso in diverse direzioni e una cabina di guida che ruota di 360 gradi, proprio come un escavatore reale. Inoltre, troverai anche una serie di accessori divertenti come un progetto edile per pianificare i lavori, un martello pneumatico per le demolizioni e un walkie-talkie per le comunicazioni sul campo.

Il regalo di compleanno, o per qualsiasi altra occasione, perfetto per i piccoli appassionati di costruzioni. Un’offerta da non perdere che ti permette di acquistare il set a soli 45,99 euro invece di 54,99.