ERRORE DI PREZZO?! -390€ per questo TABLET con doppio coupon!

Non c’è tempo da perdere! Il tablet Android Blackview Tab 90, dotato di 12GB di RAM e una memoria interna da 128GB, crolla a un prezzo mai visto. Il suo costo iniziale di 499,99€ scende ad appena 109,99€. Stiamo parlando di ben 390,00€ di sconto. Il trucco sarà quello di cliccare sui due coupon Amazon. E, come se non bastasse, è inclusa anche una tastiera wireless!

Tutte le caratteristiche del tablet

Dotato di un display da 11 pollici Full HD, il tablet in questione gode di certificazione Widevine L1 che garantisce la possibilità di guardare film e serie in alta definizione su piattaforme come Netflix!

Con il chip Octa-Core UNISOC T606, supportato da 12 GB di RAM, avrai un sacco di potenza bruta per garantire che le tue attività quotidiane siano fluidissime.

La batteria è super-capiente e consente fino a 37 ore di chiamate, 5 ore di video, 4,5 ore di giochi, 7 ore di navigazione web o 15 ore di musica. Questo garantisce che il tablet sia sempre pronto all’uso, sia durante i viaggi che nelle intense giornate di lavoro, senza dover preoccuparsi di rimanere senza carica.

E grazie ad Android 14, potrai usufruire di una serie di funzionalità avanzate come la modalità multi-finestra, il controllo gestuale e la personalizzazione approfondita, migliorando ulteriormente l’usabilità e la flessibilità del dispositivo.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dal set regalo con tastiera wireless inclusa, la quale questo dispositivo ideale non solo per l’intrattenimento, ma anche per il lavoro, permettendo di scrivere e lavorare in modo molto più efficiente, rendendolo ideale per l’univerità.

Fai in fretta, poiché quest’offerta durerà davvero pochissimo. Ricorda che per avere questo tablet a soli 109,99€ (anziché 499,99€), dovrai selezionare i due coupon su Amazon, cliccando su “applica”!