ePrice lancia SCONTI ALLA ROVESCIA: le migliori 5 offerte tech del giorno

Sono tornati i grandi sconti su ePrice, celebre sito e-commerce dove l’elettronica domina. In occasione della nuova iniziativa denominata “Sconti alla Rovescia“, ecco i pezzi più pregiati arrivare in grande sconto con offerte senza precedenti e con consegna rapida inclusa. Molte offerte sono soggette a scadenza.

All’interno del sito ufficiale è possibile consultare tutti i prezzi ed acquistare tutto online con spedizione a casa in pochi giorni. È possibile selezionare le varie categorie appartenenti al mondo dell’elettronica, scegliendo gli elettrodomestici, l’informatica, la telefonia, i videogiochi e tanto altro ancora. Con il lancio di “Sconti alla Rovescia”, ePrice si conferma uno dei migliori colossi nel mondo della tecnologia, proprio per questo motivo abbiamo selezionato delle offerte imperdibili da prendere al volo.

ePrice, Sconti alla Rovescia: ecco le migliori 5 offerte del giorno

La prima offerta che salta all’occhio è certamente quella che riguarda la macchina per caffè De Longhi. In grado di preparare la preziosa miscela con le capsule in maniera automatica, ha una capienza d’acqua di 0,8 l ed è di colore bianco. Le recensioni parlano chiaro: tutti apprezzano questo prodotto che oggi peraltro è disponibile con il 12% di sconto ad un prezzo di soli 49,90 €.

Coloro che stavano cercando uno smartphone di livello possono buttarsi a capofitto sullo Xiaomi Redmi Note 11 da 128 GB, un evergreen nel mondo smartphone. Con un display da 6,43″ full HD e una fotocamera quadrupla da 50 MP, il prodotto è uno dei migliori, anche perché costa il 44% in meno, per cui solo 137,68 €.

In sconto c’è anche lo Xiaomi Redmi Note 12 da 128 GB. Il display è da 6,67″ e ci sono 5000 mAh di batteria. Ottima la fotocamera da 48 MP ed è molto bella la colorazione in grigio. Il prezzo, oggi in sconto del 34%, tocca i 122,39 €.

Per ascoltare della buona musica occorrono ottimi auricolari, esattamente come possono esserlo i Samsung Galaxy Buds+. Questi, in grado di durare fino a 22 ore con la custodia di Ricarica, sono dotati di due nuovi microfoni esterni che isolano la propria voce dai rumori di sottofondo. La potenza del suono è assicurata così come la resa in termini estetici. Lo sconto del 40% oggi permette di acquistarli per 121,95 €.

Il discorso termina con uno dei laptop più amati in assoluto, il Samsung Galaxy Book3 Pro. Questo prodotto con display da 16″ in risoluzione 2,8K, È dotato di un processore Intel Core i7-1360P e di ben 16 GB di RAM. La memoria interna è costituita da un SSD da 512 GB. La potenza dunque è assicurata così come l’estetica, sotto certi aspetti in grado di renderlo uno dei più bei computer portatili mai visti prima. Il prezzo cala del 34% e dunque di ben 550 €. Costa 1069,98 €.