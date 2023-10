Epik: come creare foto in stile anni ‘90 con l’AI

L’intelligenza artificiale è diventata la forza trainante dietro una miriade di strumenti presenti sul web, spaziando da piattaforme dedicate al lavoro e alla gestione delle attività, a quelle più artistiche e divertenti. Con l’arrivo di ottobre, il web è stato travolto da un’ondata di immagini che evocano lo stile dei college americani degli anni ’90, tutte generate dall’intelligenza artificiale della piattaforma Epik. Le immagini hanno catturato l’attenzione di utenti di tutte le età, facendo rapidamente il giro del web. L’applicazione ha suscitato l’interesse di numerosi influencer che, divertiti dal risultato, hanno condiviso le creazioni dell’IA con i loro follower. Il fenomeno dimostra come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le azioni delle diverse attività quotidiane, ma anche l’evoluzione della creatività per quanto riguarda l’arte e la comunicazione digitale.

Epik lo strumento del momento

Epik è un’applicazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per trasformare le immagini caricate dagli utenti, in una varietà di contesti diversi. Le immagini generate da Epik sono sorprendentemente realistiche, al punto che potrebbe sembrare di aver frequentato un college americano e di sfogliare un vecchio album di ricordi.

Anche se è importante notare che l’applicazione non è gratuita. Per accedere alla funzionalità di generazione di immagini dell’IA, gli utenti devono sottoscrivere un abbonamento a seconda del numero di immagini da generare e il tipo di strumenti da utilizzare.

Come scaricare l’applicazione ufficiale

Per iniziare a utilizzare EPIK – AI Photo Editor, è necessario scaricare l’applicazione ufficiale così da procedere direttamente da smartphone. L’applicazione ufficiale Epik è disponibile sia su Google Play per gli utenti Android, sia su Apple Store per gli utenti iOS. Dopodiché per utilizzare l’applicazione è necessario seguire questi passaggi:

Scaricare l’app Epik sullo store di riferimento;

Aprire l’applicazione;

Scegliere l’abbonamento;

Selezionare Try AI Yearbook;

Scorrere in basso;

Premere su Continua;

Carica le foto;

Selezionare il sesso;

Attendere la generazione dei contenuti.

Per ottenere i migliori risultati, è importante che le foto caricate siano nitide e presentino una vasta gamma di espressioni, angolazioni e sfondi. In questo modo Epik elabora le immagini in modo più efficace e riesce a generare un set più vasto d’immagini diverse. Tuttavia, a causa del grande successo riscontrato da Epik, potrebbero verificarsi occasionali problemi durante la generazione delle immagini. In tali casi, potrebbe essere necessario attendere un po’ più del previsto o riprovare da capo il processo di creazione.

Le diverse funzioni di Epik

Epik è quindi un’applicazione coinvolta nel successo dovuto dai social. Le immagini generate da Epik in stile anni ‘90 sono infatti rimbalzate sul web, rendendolo un trend. Scatenando gli utenti alla ricerca dell’app e poi alla generazione del proprio book fotografico vintage. Per questo motivo uno degli strumenti più popolari di Epik è sicuramente l’AI Yearbook, che come già detto permette trasformare selfie in foto stile annuario college americano degli anni ’90. Ma Epik non è solo Yearbook, in realtà offre una serie di altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Gli strumenti permettono di migliorare e personalizzare ulteriormente le proprie foto in modo unico e creativo. Tra questi troviamo, AI Portrait, la funzione ideale per migliorare i ritratti con diverse opzioni, come la correzione delle imperfezioni, il cambio del colore degli occhi o dei capelli, l’aggiunta di accessori o trucchi e la modifica delle espressioni facciali.

Inoltre, Epik sempre grazie all’AI offre Filter, per procedere con l’applicazione dei filtri alla moda alle foto, come il vintage, il seppia, il bianco e nero, il pop art e molti altri. L’app utilizza la tecnica del deep learning per analizzare le caratteristiche delle tue foto e adattare i filtri in modo ottimale. Infine, con l’AI Face Swap di Epik, ci si può divertire scambiando il viso con quello di una celebrità, di un personaggio famoso o di un amico. L’app utilizza la tecnica del face alignment per rilevare i contorni del viso e sovrapporli in modo realistico. Ricordando che ogni strumento può essere utilizzato solo a seguito di un abbonamento a pagamento attivo sul proprio profilo.

I limiti di Epik

L’intelligenza artificiale è infatti il mezzo ideale per sperimentare l’arte e l’editing, ma sebbene abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni, l’AI non è ancora infallibile. In questo caso anche se le immagini generate da Epik risultino realistiche e naturali presentano occasionali errori grafici e la distorsione di alcune parti del corpo. Tuttavia, l’obiettivo finale di queste tecnologie è quello di stimolare l’immaginazione e la creatività, quindi alcuni piccoli errori sono accettabili a seconda del contesto e dell’esigenza.

Un altro limite, sia per Epik che per l’utente, è il prezzo. Nel primo caso con il tempo Epik potrebbe incontrare dei problemi nel mantenere il suo attuale successo, in base al costo associato all’utilizzo dei suoi strumenti. Per l’utente è un deterrente per scaricare e utilizzare l’applicazione. Soprattutto, se si considera la presenza di altre applicazioni di intelligenza artificiale sul mercato che offrono funzionalità simili a un costo inferiore o addirittura gratuitamente.