Epic Games Store su iOS: come installarlo su iPhone in modo super facile

Finalmente, anche gli utenti iOS possono utilizzare l’Epic Games Store direttamente sul loro iPhone. Tutto in via ufficiale, legale e soprattutto con installazione decisamente semplice e intuitiva. La novità è ufficiale da una manciata di giorni e sono già moltissimi gli utenti che sono corsi a godere di titoli come Fortnite sul loro melafonino. Se ne possiedi uno anche tu, non ti rimane che procedere all’installazione, seguendo pochi semplici step.

Epic Games Store su iPhone: come effettuare l’installazione

Per rendere la procedura di installazione il più chiara possibile, Epic ha pubblicato una videoguida disponibile direttamente su YouTube. La procedura è spiegata in lingua inglese, ma per procedere è sufficiente seguire le immagini che scorrono a video. Basteranno pochi minuti per completare tutti gli step.

Inizialmente, all’interno dell’Epic Games Store sarà possibile reperire Fortnite, Rocket League Sideswipe e persino il nuovo Fall Guys in edizione mobile. Naturalmente, tenderà ad arricchirsi ulteriormente, sperando che una nuova era si ormai definitivamente iniziata.

Con l’arrivo dell’attesa novità, finalmente anche gli utenti iOS all’interno dell’Unione Europea – e anche quelli Android – potranno usare il loro iPhone per giocare ai propri titoli preferiti direttamente tramite smartphone, anche in mobilità. L’installazione, come spiegato nella videoguida passo-passo è semplicissima: non rimane che procedere e iniziare a divertirsi!