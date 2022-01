Eolo Più: PROMO a 19,90 euro al mese SOLO ONLINE!

Ritorna la promo Eolo Più in FTTH o FWA, disponibile per il primo anno a meno di 20 euro mensili senza VINCOLI e tutto incluso!

Eolo Più con 12 mesi di canone scontato: i dettagli

La tariffa in questione prevede internet illimitato Ultraveloce, chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero fisso o mobile, il router di EOLO e la possibilità di ricevere assistenza in soli 3 minuti. Tutto questo a soli 19,90 euro mensili per il primo anno. A partire dal tredicesimo mese, il prezzo andrà a 24,90 euro come da listino standard.

Eolo Più prevede una velocità di navigazione pari a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload Queste prestazioni possono essere aumentate fino a 1000 Mbps grazie alla FTTH se presente in zona. L'incremento di banda è disponibile a 5 euro in più al mese con i pacchetti +Intrattenimento o +Studio e Lavoro. Attualmente i servizi aggiuntivi sono inclusi per il primo mese gratuitamente. Successivamente è possibile continuare a fruire di questi extra aggiuntivi a 10 euro al mese aggiuntivi oppure disdire senza costi.

Costi ed altro

L'installazione della promozione che abbiamo visto poc'anzi è completamente gratuita e viene eseguita da un tecnico certificato. Eolo Più a 19,90 euro per i primi 12 mesi è attivabile online entro il 31 Gennaio 2022.