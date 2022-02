Eolo Più: internet e 6 mesi di Spotify Premium

Eolo Più offre in queste ore la possibilità di prendere parte ad un concorso che offre in palio 6 mesi di Spotify Premium. La tariffa in questione è disponibile fino al 28 Febbraio 2022.

Eolo Più con Spotify Premium? Ecco come

La promozione nello specifico offre internet illimitato in FWA o FTTH a seconda della copertura a soli 24,90 euro mensili. La velocità massima raggiungibile con Eolo dipende dalla tecnologa attivata e varia tra 30 Mbps e 1 Gigabit, solo in caso di FTTH.

Nel canone mensile, inoltre, troviamo il modem incluso e le chiamate illimitate verso tutti senza costi aggiuntivi. Per un mese gratis Eolo regala i suoi pacchetti aggiuntivi +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza. Questi pacchetti possono essere, dopo il mese di prova, disattivati senza costi. In caso di mantenimento di uno o più delle opzioni gratuite la prima mensilità verrà richiesto il pagamento mensile di 5 euro per i primi due oppure di 3 euro aggiuntivi per il + Sicurezza.

Per aderire al concorso è necessario accedere all'Area Cliente e selezionare la sezione Servizi digitali. Successivamente, bisogna partecipare al contest per scoprire subito se avrete vinto o meno i 6 mesi di Spotify Premium.

Costi ed altro

L'attivazione è completamente gratuita e viene effettuata da un tecnico certificato Eolo. Sono previsti dei costi solo in caso di recesso oppure di migrazione ad altro gestore.