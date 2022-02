Endoscopio SMART a 3€ su Amazon? L'abbiamo provato: sbalorditivo

La curiosità era troppa e, considerando l'investimento ridicolo, l'endoscopio smart a 3€ su Amazon l'abbiamo provato. Non avevamo la più pallida idea di cosa sarebbe arrivato a casa, ma quanto ci è stato consegnato è andato oltre ogni aspettativa. Dai un'occhiata alla nostra recensione per capirne il motivo: è assurdo che costi così poco e abbia addirittura le spedizioni gratuite.

Endoscopio smart per smartphone e PC: la recensione

Arrivato in una confezione molto spartana, il kit che viene consegnato è incredibilmente completo e ci sono:

endoscopio con cavo da 1,5 metri e videocamera dotata di luce LED integrata (tutto impermeabile con certificazione IP67);

un uncino per prelevare oggetti incastrati;

un magnete per il recupero di oggetti in metallo;

uno specchietto da montare sulla camerina, per migliorare la visibilità;

un adattatore per usare il prodotto anche sul PC oltre che sullo smartphone.

Non c'era alcun CD in dotazione, mentre dalle immagini sembra di si. Dunque, per usarlo su PC (Windows), bisognerà scaricare il software direttamente da Internet.

Già questo basterebbe per non credere che questo dispositivo – a questo prezzo – possa anche accendersi. E invece, all'interno ho trovato il nome dell'applicazione (An Camera) per Android necessaria per iniziare a usarlo e poi l'ho connesso allo smartphone. Qui ho riscontato l'unico problemino: l'uscita è di tipo microUSB, mentre la maggior parte adesso è USB C.

Un problema al quale ho ovviato in un attimo con un banalissimo adattatore che sicuramente hai in casa (tipo questo, se non ce l'hai è il momento perfetto per prenderlo perché tornerà utile in un sacco di contesti). L'adattatore l'ho montato su quello per la connessione al PC ed ho risolto.

A quel punto, è stato subito effetto “wow”: non solo mi sono accorta subito della facilità di connessione, ma ho ben compreso che la qualità della videocamera (con messa a fuoco fissa) era notevole, complice la presenza di luce LED.

Lungo il cavo da 1,5 metri c'è un telecomando: puoi usarlo per regolare l'intensità della luce oppure per scattare una foto o iniziare e interrompere la ripresa video.

Non mi sono lanciata nel test degli accessori, che però ho provato a montare e sembrano assolutamente stabili. In totale ho provato a usarlo in una decina di contesti, immergendolo anche in acqua, e non ho avuto alcun problema. In effetti, la qualità del cavo è decisamente inaspettata considerando il prezzo del prodotto.

Insomma, l'endoscopio smart mi sento di classificarlo ufficialmente all'interno dei gadget tech economici che andrebbero presi al volo da Amazon. Questo dispositivo lo prendi a 3€ circa appena e le spedizioni sono anche gratuite (a me è arrivato in una ventina di giorni dall'ordine). Resto basita: era uno sfizio, mi sono ritrovata in casa un oggetto realmente utile.