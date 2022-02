Smartphone: 5 cose che puoi fare con questo accessorio da 1€

Ci sono alcuni accessori per smartphone indispensabili, esattamente come questo. Il mitico USB OTG, conosciuto e utilizzato ancora da pochi utenti, che può però tornare utile in una marea di occasioni. Su Amazon, cercando l'occasione giusta, costa pochissimo. Ad esempio, la scorta da ben 4 adattatori la puoi portare a casa a 4€ circa appena: praticamente ogni unità la prendi a 1€ circa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Sai come puoi sfruttarlo? In un sacco di modi, ti suggerisco 5 utilizzi che ti permetteranno immediatamente di ottenere il massimo.

Un accessorio da smartphone utilissimo: 5 modi per usare l'USB OTG

Super semplice da usare, si tratta di un piccolo adattatore, che – di fatto – aggiunge una porta USB standard (di tipo A) al tuo device, a partire dalla sua porta USB C. Questo ti apre a tantissime possibilità. Ecco le 5 più interessanti:

puoi collegare memorie esterne per spostare rapidamente i file da una parte all'altra, senza usare Internet; liberi in un attimo la memoria del tuo dispositivo; puoi connettere mouse e tastiere, così da sfruttare il tuo dispositivo come se fosse un vero e proprio PC per scrivere e lavorare senza alcun problema; oltre alle periferiche del punto due, puoi connettere accessori di vario genere: una videocamera, un microscopio e non solo; puoi sfruttare un cavo USB standard per spostare i dati dal vecchio al nuovo terminale; li metti rapidamente in comunicazione e fai il passaggio rapidamente; chicca delle chicche: puoi usare questo accessorio non solo su smartphone, ma anche su PC con porta USB C, riciclando i vecchi cavi e non solo; infatti, puoi anche collegare periferiche USB A (quindi di tipo standard), che diversamente non riusciresti a sfruttare.

Insomma, come hai potuto scoprire oggi, quello che sembra un banale accessorio per smartphone può offrirti molto di più di quanto vale l'investimento per portarlo a casa. Un adattatore che, con appena 1€ di investimento (scegliendo la confezione con ben 4 pezzi all'interno) ti offre un sacco di possibilità.

Queste sono solo 5 modalità di utilizzo, gli altri modi per sfruttarlo al meglio sta a te scoprirlo.