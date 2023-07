Eleglide M2: l'e-Bike che ridefinisce le avventure in MTB

Sei alla ricerca di una bici elettrica di alta qualità a un prezzo accessibile? Non cercare oltre! L’Eleglide M2 è la Bici Elettrica perfetta per te. Con un prezzo scontato di 849,99 €, risparmi il 5% sul prezzo originale di 899,99 € e in omaggio un utile Kit di attrezzi. Non perdere questa offerta limitata, acquista ora!

L’innovazione nel mondo delle mountain bike elettriche ha un nuovo nome: Eleglide M2. Questa MTB elettrica, progettata per i lunghi percorsi, è finalmente disponibile sul mercato italiano, pronta a stupire con la sua potenza e l’eccezionale durata della batteria.

Lanciata sul mercato italiano il 12 luglio 2023, la Eleglide M2 promette di rivoluzionare l’esperienza di guida in MTB. Con la sua potenza e l’autonomia è pronta a conquistare il cuore degli appassionati di e-Bike.

Il motore: il cuore pulsante della Eleglide M2

La Eleglide M2 è dotata di un motore brushless che offre una coppia massima di 55Nm e una potenza massima di 570W. Questa potenza si traduce in una velocità massima di 25 Km/h, in conformità con le normative italiane.

L’autonomia: la chiave per le lunghe avventure

La Eleglide M2 è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio da 15 Ah. Questa batteria è facilmente sostituibile e offre un’autonomia fino a 125 km in modalità assistita, rendendola ideale per i viaggi più lunghi.

Pneumatici e sospensioni: per una guida confortevole e sicura

La Eleglide M2 è dotata di pneumatici larghi 27,5X2.4 pollici che offrono un’ottima stabilità anche su terreni accidentati. Inoltre, la bici è dotata di sospensioni idrauliche, con una escursione di 100 mm, che assicurano un comfort di guida superiore.

Cambio e velocità: per una personalizzazione precisa

La Eleglide M2 è dotata di un cambio Shimano a 24 velocità che offre una personalizzazione precisa in base al tuo stile di guida.

Freni: per un controllo perfetto

La Eleglide M2 è dotata di freni a disco idraulici, che offrono un controllo perfetto anche in condizioni difficili.

Assistenza alla pedalata: per una guida personalizzata

La Eleglide M2 offre cinque livelli di assistenza alla pedalata e una modalità camminata, per un’esperienza di guida personalizzata.

Dove acquistare la Eleglide M2

La Eleglide M2 è disponibile per l’acquisto a partire dal 12 luglio 2023. Con la sua combinazione di potenza, autonomia e caratteristiche uniche è pronta a ridefinire l’esperienza di guida in MTB in Italia.

Caratteristiche Tecniche

L’Eleglide M2 è dotata di pneumatici da 27,5″x2,4″, un cambio Shimano a 24 velocità e freni a disco idraulici. Inoltre, dispone di un display LCD e un’app intelligente per un’esperienza di guida senza pari. Il suo motore brushless da 250W può raggiungere velocità fino a 25km/h. In modalità di assistenza, la batteria da 15Ah offre un’autonomia massima di 125KM.

Specifiche Tecniche Pneumatici 27,5″x2,4″ Cambio Shimano a 24 velocità Freni A disco idraulici Extra LCD & APP Intelligente Motore Brushless da 250W Batteria 15Ah Sospensione Idraulica Velocità max 25 Km/h Autonomia 125 Km Pedalata assistita 5 livelli Controlli su App e display

Prova del prodotto e impressioni di utilizzo

L’Eleglide M2 offre un’esperienza di guida fluida e confortevole. Il cambio Shimano a 24 velocità permette di affrontare con facilità sia le salite ripide che le discese. I freni a disco idraulici garantiscono una frenata sicura e affidabile, mentre il display LCD e l’app intelligente rendono l’esperienza di guida ancora più coinvolgente e personalizzabile. Il motore brushless da 250W assicura una velocità massima di 25 km/h, mentre la batteria da 15Ah in modalità assistita offre un’autonomia massima di 125 km, rendendo l’Eleglide M2 ideale per le lunghe pedalate.

