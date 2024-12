Electrolux PerfectCare 500, lavatrice 8KG a prezzo pazzo: sconto 100€

Sei in cerca di una lavatrice con cui rimpiazzare quella che hai nel bagno e non funziona più tanto bene? Eccoti la Electrolux PerfectCare 500. Un modello a carica frontale con cesto da 8kg e appartenente alla classe energetica A per bucato pulitissimo e bolletta che non schizza alla stesse. Ha diverse funzioni al suo interno ed è ideale in qualsiasi bagno casalingo! Puoi acquistarla a soli 319,99€ su Amazon con uno sconto del 25% sul prezzo di listino, non perdere tempo. Puoi pagare a tasso zero scegliendo anche servizi accessori come il ritiro dell’usato e installazione.

Electrolux PerfectCare 500, perché scegliere questa lavatrice?

Comoda e pratica, la lavatrice Electrolux PerfectCare 500 racchiude al suo interno tutto ciò di cui hai bisogno per smaltire la pila dei panni sporchi e rendere il bucato igienizzato, pulito e soprattutto profumato! Questo modello è a carica frontale e a libera installazione, naturalmente. In bagno sta alla perfezione e non occupa tanto spazio.

Al suo interno, il cesto può contenere fino a 8 chilogrammi di peso. Grazie alla tecnologia GentleCare puoi stare sicuro che i vestiti non si rovineranno ma anzi, l’acqua entrerà a contatto attraverso un design studiato appositamente per sollevare il bucato senza deformarlo. Conta che dalla tua parte hai anche un motore Inverter ultra funzionale e silenzioso per poter avviare programmi anche nelle ore notturne senza disturbare nessuno!

A proposito di programmi, ci sono tantissime opzioni tra cui anche quella Vapore con pulizia a 60°C per igienizzare e sanificare qualunque genere di prodotto. La partenza ritardata ti offre massima flessibilità e la funzione AutoSense ottimizza i tempi in ogni ciclo.

Come dirle di no?

A soli 319,99€ su Amazon, la lavatrice Electrolux PerfectCare 500 è quella da acquistare con un solo click. Collegati e completa l’acquisto con sconto del 25% a tua disposizione.

Scegli eventuali servizi accessori direttamente in pagina.