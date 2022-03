Elden Ring, un boss battuto col Ring Fit di Nintendo Switch!

Elden Ring è un titolo che sta coinvolgendo con merito la community mondiale. Un po' tutti ormai condividono suggerimenti ed esperienze in rete al fine di aiutare gli altri giocatori ad affrontare e superare le numerose sfide offerte dal nuovo titolo di From Software, il team autore di Dark Souls e Bloodborne. Ma c'è chi ha fatto di più.

L'utente “Tarnished Louis 64” ha pubblicato su Twitter un video in cui dimostra di essere riuscito a far funzionare il Ring Fit, il controller di Ring Fit Adventure, con il gioco. E fino a qui tutto apparentemente normale: la vera impresa è quella di essere riuscito a battere un boss sfruttando una periferica che, in teoria, è pensata per un fitness/party game!

Elden Ring: il boss battuto con il controller di Ring Fit Adventure!

Per chi non lo conoscesse, Ring Fit Adventure è un gioco pensato per divertirsi in compagnia e al contempo mantenersi in forma per Nintendo Switch. Sfruttando un apposito accessorio, il ring-con, bisogna replicare le azioni a schermo per proseguire e completare i livelli, mentre il controller flessibile fornisce resistenza ed è dotato di un sensore che misura la forza applicata reagendo ai cambiamenti.

Ora, immaginate tutto questo calato però nel difficile contesto di Elden Ring: questo giocatore nel suo filmato ha mostrato come è riuscito nell'impresa e, possiamo dirlo, ha anche approfittato dell'occasione per fare un po' di attività fisica molto intensa visti i ritmi elevati del gioco.

Ovviamente va specificato che tutto funziona grazie a una mod da lui realizzata e che è compatibile esclusivamente con la versione PC del gioco: insomma, se volete provarci, non pensate di provare a collegare il Ring Fit alla vostra console.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.