Elden Ring adesso è giocabile anche con un plug anale!

Cercando di evitare di scadere subito in battute evitabili, diciamo che Buttplug.io non poteva scegliere gioco migliore per testare dei plug anali in ambito videoludico. Sì, Elden Ring, il nuovo titolo dei creatori di Dark Souls e BloodBorne, può adesso essere “giocato” con sex toy anali e anelli fallici al fine di restituire, secondo gli ideatori, sensazioni completamente nuove.

Come mostra il video allegato, ogni volta che si viene colpiti dal nemico il plug e qualsiasi oggetto collegato vibrano, con una intensità peraltro variabile a seconda del colpo ricevuto. Il risultato è senza dubbio riuscito per gli amanti di questo tipo di periferiche, anche se immaginiamo che le sessioni con il boss possano diventare senza dubbio ancora più interessanti.

Elden Ring, il plug anale e il fenomeno dei sex toy nel gaming

Ora, Elden Ring è preso d'esempio perché è l'ultimo grande titolo arrivato sul mercato: premiatissimo dalla critica e giocato praticamente in tutto il mondo. A dire il vero buttplug.io non nasce certo oggi: si tratta di una libreria open source utile per poter utilizzare i sex toy nei videogiochi tramite bluetooth, USB e altri sistemi di collegamento.

È una libreria che a quanto pare è molto amata in ambito gaming ed è anche compatibile con tantissimi titoli. Se siete interessati, vi consigliamo di visitare la pagina Github ufficiale dello sviluppatore, in cui trovate la lista delle app e dei giochi compatibili. È presente anche un canale YouTube, un server Discord e una pagina Patreon. Insomma, tutto a portata di mano.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Sviluppato da From Software, eredita la formula della trilogia di Dark Souls e di titoli come Bloodborne, calando il tutto in un inedito contesto open world che sta già conquistando tutti.