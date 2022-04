Elden Ring: PREZZACCIO ASSURDO su eBay, super offerta per PS5

Stavi aspettando il momento giusto per acquistare Elden Ring per PS5? Probabilmente adesso è arrivato. Grazie ad un'offerta straordinaria su eBay, puoi portarti il casa il gioco di From Software in versione next-gen al prezzo di soli 49,90€!

Esatto, hai letto bene, tutto grazie ad uno sconto del 28% applicato sul prezzo di listino. Il gioco è venduto da monclick-italia, un venditore molto affidabile con quasi 230.000 feedback positivi. La spedizione è inclusa nel prezzo e, una volta acquistato, arriverà a casa tua nel giro di pochi giorni.

Elden Ring, il popolare nuovo gioco di From Software, ora ad un prezzo assurdo

Elden Ring non ha probabilmente bisogno di presentazioni. Si tratta del nuovo titolo realizzato da From Software, lo stesso team giapponese che ci ha regalato capolavori del calibro di Demon's Souls, Sekiro Shadows Die Twice, Bloodborne e della trilogia di Dark Souls. Riprendendo il meglio da tutte queste produzioni, il gioco offre un'inedita esperienza open world che, a distanza di più di un mese dal lancio, continua a conquistare appassionati e gli addetti ai lavori.

Questa è la descrizione ufficiale:

“L'Ordine aureo è andato in frantumi. Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell`Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell`Interregno. Nell`Interregno governato dalla regina Marika l`Eterna, l`Anello ancestrale, sorgente dell`Albero Madre, è andato in frantumi. I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell`Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all`abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell`oro e sono stati esiliati dall`Interregno. Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l`Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all`Anello ancestrale. E divenire il lord ancestrale.”

Approfitta dunque di questa offerta limitatissima per acquistare Elden Ring per PS5 a soli 49,90€! Le copie a disposizione sono ancora poche, quindi ti consigliamo di affrettarti prima che finiscano.