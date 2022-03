Elden Ring pensa a film o serie TV? Nel frattempo festeggia un record

Elden Ring ha venduto un milione di copie solo in Giappone e più di 12 milioni nel resto del mondo. È quanto ha annunciato lo sviluppatore From Software con un comunicato stampa in cui Hidetaka Miyazaki, CEO del team e director della produzione, si è detto felice del risultato raggiunto estendendo i ringraziamenti a tutta la squadra di sviluppo.

Un commento in merito è arrivato anche da Yasuo Miyakawa, CEO e presidente di Bandai Namco, producer del gioco, che ha anticipato l'intenzione di portare il franchise anche oltre i lidi videoludici. Che si stia pensando ad altri media come film, serie TV e fumetti?

Elden Ring oltre i videogiochi: un successo annunciato

“Vorrei sfruttare questa opportunità per ringraziare tutti i fan che hanno portato Elden Ring nella loro vita di gioco. Sono molto orgoglioso di essere stato coinvolto nella realizzazione di un prodotto così meraviglioso e fantastico con From Software, sotto la guida del director Miyazaki e con George R.R. Martin. Sono stati fatti molti sforzi per creare Elden Ring per poter superare le aspettative dei nostri fan in tutto il mondo. Allo stesso modo, continueremo a lavorare per espandere il marchio oltre il gaming stesso e nella vita quotidiana di tutti”

Il discorso di Miyakawa continua citando la possibilità di estendere il franchise di Elden Ring al di là del mercato videoludico: non è chiaro a cosa ci si riferisca nello specifico, ma pare si voglia sfruttare ad esempio il carisma dei suoi protagonisti principali per valutarne le potenzialità in media differenti da quello dei videogiochi.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S e ha settato nuovi record di vendita sin dal lancio: nel Regno Unito è stato il terzo più grande lancio al dettaglio del 2022 e la più importante nuova IP in Europa dal 2016, dai tempi di The Division. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche negli Stati Uniti e in Giappone, dove il gioco è stato il più venduto nel mese di febbraio.