Elden Ring: distrugge un DualSense PS5 per la rabbia [FOTO]

Giocare ai titoli From Software non è un'impresa facile: non solo per l'alto livello di sfida offerto da questi prodotti, e da cui il recente Elden Ring non è certo esente, ma anche per la quantità enorme di pazienza e filosofia zen che serve per accettare le brucianti sconfitte.

Doti che non appartengono evidentemente all'utente Weebfromkonoha che, nel subreddit del gioco, ha pubblicato una foto del suo DualSense, il controller PS5, completamente distrutto evidentemente dopo uno scatto di rabbia. Il giocatore non spiega esattamente cosa sia successo, ma ha accompagnato la foto da un commento eloquente: “Penso di aver dato per stasera…“. Sullo sfondo, è possibile notare la dashboard di PlayStation 5 ferma su Elden Ring, evidentemente “colpevole” di quanto successo.

Elden Ring, se una sconfitta ti costa il DualSense

Il post è ovviamente diventato immediatamente virale su Reddit, con oltre 4500 commenti da giocatori che scherzano su quanto possa essere stressante riuscire a giocare ad Elden Ring ed altri che invece condannano il gesto ritenendolo un comportamento non certamente salutare.

Un altro utente, Darth-Panga, suggerisce che in certi casi è meglio lasciare il gioco prima che la rabbia prenda il sopravvento. Lo ha sperimentato lui stesso con Returnal, esclusiva PS5 nota per il suo importante livello di sfida, per la quale diversi giocatori hanno distrutto il DualSense per la rabbia.

Ovviamente, messo da parte il lato “divertente” della foto, non bisogna dimenticare che il costo di un controller DualSense non è certo economico e in ogni caso il videogioco deve rimanere un passatempo salutare: in tal senso, non si può che raccogliere il consiglio, scontato ma efficace, di Darth-Panga, che consiglia di prendersi una pausa quando si capisce che ci si sta più divertendo.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Avete letto del giocatore che ha sconfitto Godrick con delle…banane?