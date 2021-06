Elden Ring non sarà soltanto un gioco, lo ha rivelato il CEO di Bandai Namco durante un'intervista . Il mondo dark del nuovo soulslike si svilupperà in diverse direzioni e non si limiterà al mondo del gaming, allo scopo di immergere più persone possibili all'interno dell'universo narrativo di FromSoftware.

Nelle scorse ore Elden Ring è stato presentato al pubblico in occasione della Summer Game Fest 2021, evento dell'E3 presentato da Geoff Keighley. Il nuovo e attesissimo titolo è ambientato in un mondo dark fantasy creato a quattro mani da Hidetaka Miyazaki e dallo scrittore George R. R. Martin, un team d'eccezione che contribuisce ad alzare ulteriormente l'asticella delle aspettative.

Stando alle parole del CEO di Bandai Namco, l'intenzione del publisher è quella di espandere il gioco anche al di fuori del gaming, probabilmente attraverso la pubblicazione di libri e merchandising di vario genere.

“Continueremo a sviluppare Elden Ring non solo come un gioco, ma anche in molte altre aree per far arrivare questa visione del mondo a tutti i nostri fan.”

Ricordiamo che Elden Ring uscirà il prossimo 21 gennaio 2022 e sarà disponibile per tutte le principali piattaforme di gioco, ovvero PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Videogames