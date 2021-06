Elden Ring è stato annunciato ufficialmente, durante l'evento Summer Game Fest 2021. FromSoftware ha pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale, fissando la data di lancio al prossimo 21 gennaio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Come ampiamente anticipato, si tratta di un soulslike action RPG ambientato in un mondo dark creato a quattro mani da Hidetaka Miyazaki e dallo scrittore George R. R. Martin. Miyazaki ha già lavorato allo sviluppo di Dark Souls e Bloodborne, mentre Martin è noto per aver creato la celebre saga Il Trono di Spade.

Il trailer pubblicato nelle scorse ore alterna cinematiche suggestive a sequenze di gameplay con combattimenti e boss fight. L'ambientazione scura e tetra ospita draghi e creature magiche, tipiche di un mondo fantasy medievale. C'è ancora molto da vedere su Elden Ring, con ogni probabilità arriveranno dei nuovi filmati durante i prossimi mesi, intanto la presentazione sembra aver alzato l'asticella delle aspettative nei confronti del nuovo soulslike di FromSoftware e Bandai Namco, alimentando l'entusiasmo dei giocatori appassionati al genere videoludico in questione.

Leggi anche: Battlefield 2042: prenotalo adesso al prezzo minimo garantito

Videogames