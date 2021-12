Elden Ring, Miyazaki confessa che non giocherà al gioco

Il lancio di Elden Ring si avvicina sempre di più: il nuovo gioco dei creatori di Dark Souls e Bloodborne sarà disponibile a partire da fine febbraio e l'attesa dei fan si fa ancora più insopportabile.

Hidetaka Miyazaki, director e creatore della produzione, ha fatto nel frattempo una dichiarazione sorprendente in un'intervista concessa all'ultimo numero della rivista EDGE, spiegando perché non giocherà al titolo da lui ideato.

“Probabilmente finirò per non giocare a Elden Ring perché è un gioco che ho creato io. È una specie di politica personale. Non otterresti nessuna delle incognite che il nuovo giocatore sperimenterà. Non mi sembrerebbe di giocare ma, se lo facessi, questo sarebbe vicino al mio gioco ideale.“

Elden Ring, un gioco adatto agli amanti dell'esplorazione

Nel resto della chiacchierata con la testata, Miyazaki tocca alcuni temi centrali del gioco, in particolar modo per quanto riguarda la realizzazione dell'open world, grossa novità rispetto i precedenti lavori del team:

“Volevamo creare un mondo che fosse pieno della gioia dell'esplorazione dell'ignoto. Quindi volevamo creare molte cose allettanti per l'avventuriero in erba. […] La varietà è qualcosa per cui abbiamo lottato molto durante la creazione del gioco ed è stato un obiettivo che credo siamo riusciti a raggiungere.”

Infine, una battuta sul perché Elden Ring non permetterà di trovare e indossare anelli di potenziamento: anche questa una scelta diversa rispetto altri titoli, come Dark Souls.

“Ci sono un paio di ragioni. La prima è che abbiamo voluto avvicinarci al concetto di talismani in modo diverso in questo gioco. La seconda ragione è che, ovviamente, gli anelli esistono come ornamenti per le dita nella produzione, ma più come oggetti unici coinvolti direttamente nella storia e negli eventi di alcuni personaggi. Quindi volevamo che avessero un posizionamento speciale all'interno del mondo e anche qualcosa di diverso dal punto di vista del design in relazione ai talismani.”

Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.