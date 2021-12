Elden Ring per PS5, quanto spazio occuperà su SSD?

Elden Ring per PlayStation 5 avrà un “peso” di quasi 45 GB su disco, senza considerare la patch del day one. A riferirlo è l'account Twitter PlayStation Game Size, che ha estrapolato l'informazione direttamente dai database Sony.

Inoltre, emerge che la data del pre-load pare sia fissata al 23 febbraio, appena due giorni prima il lancio ufficiale previsto per il 25 dello stesso mese. Per fare un raffronto, la pagina ufficiale Xbox segnala che la versione per console verdecrociate avrà dimensioni vicine ai 50 GB. Un dato dunque molto vicino.

Elden Ring: il nuovo atteso gioco dei creatori di Dark Souls

In attesa di avere informazioni ufficiali in tal senso, in particolar modo per l'ormai inevitabile patch dal day one, ricordiamo che Elden Ring è il nuovo action-RPG sviluppato da From Software, il team giapponese noto per Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice.

Il gioco rispecchierà lo stile ludico degli altri prodotti dello sviluppatore, con un gameplay che farà sua la filosofia soulslike tanto amata dagli appassionati di questo particolare sotto-genere. Il tutto però verrà calato in un inedito contesto open world, con la possibilità di muoversi liberamente sulla mappa di gioco senza limiti di sorta.

Questo ha permesso di introdurre diversi elementi inediti nella struttura ludica, come la possibilità di saltare o di spostarsi a cavallo tra un punto e l'altro degli ambienti di gioco.

La lore del mondo fantasy che farà da sfondo alle vicende è stata realizzata con la collaborazione di George R.R. Martin, lo scrittore britannico noto per i romanzi de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” che hanno ispirato la serie TV de “Il Trono di Spade“.

Elden Ring è previsto il 25 febbraio 2022 su PC e console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.