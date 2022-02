Elden Ring, l'erede di Dark Souls è vicino: il trailer di lancio!

In un mese di febbraio che, a livello di uscite, ci sta letteralmente lasciando senza fiato si avvicina anche quella di Elden Ring: From Software e Bandai Namco non dimenticano certo di ricordarcelo pubblicando lo spettacolare trailer di lancio in lingua italiana, che potete ammirare di seguito. Il gioco sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Acquistando la versione PS4 si avrà l'aggiornamento gratuito all'edizione su PS5: su Xbox è garantito il supporto a Smart Delivery, per poter giocare su Xbox One che su Xbox Series X/S con una sola copia.

Elden Ring: il nuovo ambizioso gioco dei creatori di Dark Souls e Bloodborne

Sviluppato dal team giapponese di From Software, autore della trilogia di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice e Demon's Souls, Elden Ring si configura come l'esperienza definitiva del genere dei soulslike, provando ad offrire il meglio di tutti i progetti precedentemente pubblicati dallo sviluppatore.

Il gioco è calato in un inedito contesto open world che permetterà agli utenti di esplorare liberamente quella che si prospetta essere una mappa veramente enorme, senza la necessità di seguire uno schema preciso circa i boss da affrontare. Ovviamente ci saranno delle zone più ostiche rispetto ad altre, ma in genere l'intenzione è quella di lasciare più libertà d'azione possibile.

Elden Ring sarà dunque disponibile, lo ripetiamo, dal 25 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.