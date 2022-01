Quanto dura Elden Ring? La risposta ufficiale di From Software!

Elden Ring è finalmente pronto: From Software ha annunciato che il gioco entra ufficialmente in fase “Gold“. Questo significa che lo sviluppo può ritenersi concluso e inizia la produzione delle copie fisiche e digitali che verranno spedite nei rispettivi store in vista del lancio previsto il 25 febbraio. Nel frattempo, nel corso di una breve intervista, scopriamo anche quanto durerà il gioco.

Elden Ring durerà 30 ore solo per la storia principale, ma il dato può variare

Yasuhiro Kitao, producer di Elden Ring, ha spiegato durante il Taipei Game Show 2022 che la longevità del titolo differirà in modo significativo a seconda del giocatore ma, in termini di obiettivi fissati durante lo sviluppo, l'idea è che la storia principale potrà essere completata in circa 30 ore.

“Il gioco nel suo insieme è piuttosto imponente e contiene molte dozzine di ore in più di avventura, ma se stiamo parlando solo del percorso principale non dovrebbe volerci molto più tempo.”

Inoltre, esattamente come i precedenti titoli dello sviluppatore, i giocatori possono trasferire i progressi da un playthrough all'altro quando affronteranno nemici ancora più forti. Sì, il cosiddetto New Game+ e relative evoluzioni: un concetto che pare adattarsi ancora meglio alla filosofia open world voluta per questa produzione.

“Tecnicamente, è impossibile raggiungere il 100% alla prima run a causa del fatto che ci sono dei punti di diramazione verso la fine, ma puoi sicuramente avvicinarti abbastanza“.

Elden Ring è il nuovo atteso progetto di From Software, lo sviluppatore noto per Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice e Bloodborne. In lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, sarà disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio.