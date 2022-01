Elden Ring, il team sotto pressione per Demon's Souls Remake

Il remake di Demon's Souls realizzato in esclusiva per PlayStation 5 da Bluepoint Games ha certamente conquistato critica e pubblico, specialmente per il suo incredibile comparto grafico. Proprio l'aspetto tecnico è stata la fonte di una pressione extra per il team di sviluppo di Elden Ring, il nuovo gioco di From Software.

Ne ha parlato il director Hidetaka Miyazaki nel corso di un'intervista concessa all'ultimo numero della rivista EDGE.

“Sì, sono abbastanza sicuro che il nostro staff di creazione grafica abbia sentito quella pressione più di chiunque altro“.

Ha detto il game designer giapponese circa la reazione interna nel team dopo il lancio del remake: il Demon's Souls originale, lo ricordiamo, è il precursore dell'intera serie Dark Souls e venne lanciato per la prima volta nel 2009 per PlayStation 3.

“E non solo con Elden Ring, ma con tutti i giochi che realizziamo. La fedeltà grafica non è qualcosa che poniamo come priorità assoluta. Quello che chiediamo dal lato grafico dipende dai sistemi e dai requisiti del gioco stesso e ha una priorità minore rispetto gli altri elementi dello sviluppo“.

Continua Miyazaki, che aggiunge:

“Quindi, questa è una parte in cui mi sento un po' dispiaciuto nei confronti del mio team grafico perché so che lavorano molto duramente. E hanno fatto lo stesso su Elden Ring: lo staff di sistemi grafici e i relativi programmatori hanno spinto su molte funzionalità per creare i giochi più belli che abbiamo mai realizzato“.

Infine, arriva una piccola “confessione”: il game designer ammette di non aver giocato il remake di Demon's Souls e di non avere intenzione di farlo, ma senza alcuna malizia.

“Non sono stato direttamente coinvolto nello sviluppo e in realtà non ho giocato al remake. Questo perché non mi piace giocare ai giochi che ho fatto in passato. Richiama molte vecchie emozioni, vecchi ricordi e diventa tutto un po' travolgente e non mi sembra più di giocare. Tuttavia, sono molto contento di vedere che ha un aspetto nuovo con una grafica di ultima generazione.”

Elden Ring è atteso il 25 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.