Elden Ring e Godrick battuto con una...banana!

Di notizie curiose su Elden Ring ne abbiamo già date parecchie: tra l'utilizzo di un plug anale e chi invece è riuscito a sconfiggere un boss sfruttando il controller di Ring Fit Adventure, la scuola della creatività che arriva dal PC Gaming ci regala un'altra perla. E c'entra una banana. Anzi, più di una.

Lo streamer Super Louis 64 sta giocando il nuovo titolo di From Software con un controller a banana. E non intendiamo un pad a forma di banana, ma letteralmente di più frutti esotici collegati al PC per funzionare…sì, proprio come un controller. Ogni banana rappresenta un pulsante diverso, chiaro e tutto regolare no?

Elden Ring, come funziona il banana-controller di Super Louis 64 che ha sconfitto Godrick

Dobbiamo dire che lo streamer non è nuovo ad esperimenti del genere: aveva fatto la stessa cosa già con Dark Souls 3, riscuotendo parecchio successo. Da allora si è cimentato in prove simili che hanno riguardato il primo Dark Souls, abbinando al pacchetto di banane un controller Ring Fit e persino il DK Bongos.

Il funzionamento è molto semplice: un mucchio di banane vengono collegate a un PC tramite un singolo apparecchio che riesce a rilevare la pressione esercitata su ogni singola banana per rispondere ad un determinato input. Quindi, abbiamo quattro banane “direzionali” per il movimento, una per saltare, un altro per l'attacco, e così via. Esatto, proprio come i pulsanti di un controller.

Il risultato esilarante lo potete ammirare in questo video, in cui si vede l'ostico Godrick, uno dei boss che più stanno facendo discutere di Elden Ring, cadere mestamente sconfitto da un giocatore a cui le cose convenzionali evidentemente non piacciono.

Non possiamo che congratularci quindi con Super Louis 64, per l'idea originale e soprattutto per essere riuscito a sconfiggere il boss anche con questa configurazione!

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.