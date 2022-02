Elden Ring, ecco la patch per il bug dei salvataggi su PS5

Vi abbiamo parlato nel weekend di un bug che riguarda la versione PS5 di Elden Ring, il nuovo gioco di From Software disponibile da qualche giorno. La versione per console next-gen infatti era affetta da un malfunzionamento che, nei casi più sfortunati, poteva arrivare a cancellare addirittura il proprio salvataggio. Il problema si verificava spegnendo la console con il gioco ancora aperto: adesso, pare che la cosa sia risolta.

Bandai Namco e From Software confermano infatti che è disponibile una nuova patch pensata specificatamente per le versioni PC e PS5 di Elden Ring che pare abbia corretto il bug.

Elden Ring: bug dei salvataggi PS5 risolto e le altre novità della patch

L'aggiornamento, che porta il gioco alla versione 1.02.1, apporta i seguenti cambiamenti:

Risolte molte delle problematiche legate al sistema Anti Cheat su PC;

Migliorato il funzionamento del mouse su PC;

Ridotto il numero di file da caricare ogni volta che si entra in una nuova area su PC;

Risolto il bug che in certi casi poteva chiudere il gioco e corrompere i salvataggi su PS5.

Siamo in attesa di testimonianze da parte degli utenti che confermino che la questione sia davvero rientrata. Nel frattempo, consigliamo di continuare ad applicare il suggerimento arrivato dagli stessi sviluppatori: per assicurarvi che Elden Ring salvi la partita, uscite prima dal gioco tramite il menu opzioni e poi chiudetelo dalla dashboard di PS5.

È l'unico modo per essere sicuri che, quando riprenderete il titolo, vi ritroverete nel punto in cui lo avevate lasciato e soprattutto che non vi ritroviate davanti ad un salvataggio corrotto. Ora, la patch, come dicevamo, pare abbia risolto il bug, ma in attesa di conferme da parte degli utenti non si è mai troppo prudenti.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Se volete acquistare l'edizione di lancio, è tornata per l'acquisto su Amazon in versione PS4 e PS5.