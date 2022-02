Elden Ring, salvataggi PS5 a rischio cancellazione a causa di un bug

Elden Ring, il nuovo gioco dei creatori di Dark Souls e Bloodborne, è disponibile da ieri e ha già conquistato tutti. La stampa ha premiato la produzione open world con giudizi incredibilmente altisonanti e la community di appassionati è stata coinvolta dall'isteria collettiva: molto difficile trovare qualcuno che non ci stia giocando.

Nel frattempo però bisogna affrontare anche qualche bug: oltre ai problemi di performance, pare che su PS5 ci sia il rischio che i salvataggi vengano cancellati, una cosa che si verificherebbe nel caso venga spenta la console durante la partita, per un motivo o per un altro. Bandai Namco fa sapere che una patch è in lavorazione e nel frattempo spiega come evitare il problema.

Elden Ring, come evitare il bug dei salvataggi su PS5

Come dicevamo, il bug sembra verificarsi soltanto nel caso l'utente spenga, per un qualche motivo, la sua PlayStation 5 durante la partita oppure, stando a quanto suggerisce Bandai Namco, se si utilizza la funzione di sospensione della console. Diciamo quindi che possono capitare anche casi sfortunati in cui va via la corrente e il rischio di trovarsi quindi il file di salvataggio corrotto.

Per evitare il bug o quantomeno per ridurne il rischio, il publisher suggerisce di “forzare” il salvataggio manuale. E come si fa? Basta utilizzare il menu di gioco e uscire letteralmente dalla partita. Una volta che vi troverete nella schermata iniziale, potrete chiudere Elden Ring dal menu Home.

In parole povere, per il momento è meglio evitare di spegnere la PS5 con il gioco aperto anche se siete convinti che la funzione di autosalvataggio sia intervenuta. Non dovrebbe passare molto prima dell'arrivo della patch ufficiale, quindi si invita ad avere un po' di pazienza in tal senso e attendere ulteriori comunicazioni.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.