Elden Ring, come mettere in pausa il gioco con un trucchetto

Si può mettere in pausa Elden Ring? A quanto pare sì. Come ben sappiamo, i titoli From Software, come Dark Souls e Bloodborne, non danno in teoria la possibilità di mettere in pausa la partita, essendo basati su una sorta di mondo persistente online.

Iron Pineapple, uno youtuber specializzato nelle produzioni soulslike, ha scoperto però che c'è effettivamente un trucchetto con cui mettere in pausa la partita nel nuovo gioco del team. Si tratta di una semplice opzione nel menu che in teoria servirebbe ad altri scopi, ma che in questo caso si rivela funzionale per chi avesse bisogno di un break veloce.

guess what, Elden Ring DOES have a pause button



just open "Menu Explanation" while on the inventory screen



Come mettere in pausa Elden Ring: il trucco

La procedura è molto semplice:

Mentre giocate, premete il pulsante “ Options ” per aprire il menu;

” per aprire il menu; Selezionate l'inventario e premete il Touchpad;

Selezionate la voce “Spiegazione Menu“.

Scoprirete incredibilmente che Elden Ring si metterà in pausa: quindi, anche se vi trovate in una situazione complicata, non verrete uccisi irrimediabilmente. Non è chiaro se si tratta di un errore da parte degli sviluppatori o di una feature nascosta che, se scoperta, avrebbe dato ai giocatori un valido aiuto nell'affrontare le difficili terre del nuovo gioco di From Software.

Su PC si è addirittura ricorsi all'utilizzo di una mod amatoriale per ovviare a questa mancanza. Lo ripetiamo, si tratta di una caratteristica dei giochi del team giapponese, ma che non manca di scatenare ancora qualche critica. Dopotutto, la pausa può essere utile in diverse occasioni, magari per ovviare subito a un imprevisto mentre si sta giocando senza perdere i progressi della partita.

Insomma, finché non viene patchato, sfruttate pure questo trucchetto per mettere in pausa la vostra avventura in Elden Ring. Non è detto che arrivi davvero l'aggiornamento che chiuda la falla, ma è difficile pensare si tratti di una feature voluta dallo studio.

Elden Ring è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.