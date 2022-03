Elden Ring finito con l'aiuto di una cam girl pagata 20.000 dollari!

CamSoda, un sito di webcam di intrattenimento per adulti, ha diffuso una notizia curiosa che riguarda direttamente Elden Ring, il gioco del momento. Un utente di 29 anni del New Yersey ha infatti pagato Charley Hart, una cam girl, per una cifra pari a 20.160 dollari allo scopo di unirsi a lui per completare il titolo in cooperativa.

Insieme hanno trasmesso in streaming l'intera avventura, durata oltre 40 ore consecutive, con piccole pause non meglio specificate (!). Tanto è bastato comunque per renderlo lo spettacolo in webcam più lungo mai registrato su CamSoda.

Paga 20.000 dollari una cam girl per finire insieme Elden Ring, il racconto di Chris

“Se ne è valsa la pena? Sì, assolutamente. Di solito gioco a campagne da solo con indosso i miei boxer e con un sovraccarico di carboidrati (pizza, fast food, ecc.) mentre bevo bevande energetiche. È stato bello avere Charley al mio fianco mentre attraversavo le terre del gioco. […] Ho davvero apprezzato la sua compagnia. Non vedo l'ora di trasmettere di nuovo in streaming con lei quando verrà lanciato il prossimo grande gioco“.

Ha dichiarato così Chris, l'utente che si è cimentato nell'”impresa”. E non è mancato ovviamente il punto di vista della cam girl, Charley, che afferma di essersi molto divertita.

“Questo tipo di lavoro è diventato popolare durante la pandemia. Conosco alcune modelle che giocherebbero con i loro clienti. Piuttosto di esibirmi per, dire, 7 minuti, li ho accompagnati per lunghi periodi di tempo mentre giocavano, preparavano la cena e così via. Sì, mi piace. […] In questo caso, era qualcosa che non avevo mai fatto prima, giocare per 40 ore di fila. Ma Chris ed io ci siamo trovati davvero in linea all'inizio ed è stato divertente. Abbiamo festeggiato una volta completata la campagna come se avessimo vinto un campionato“.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.