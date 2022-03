Elden Ring avrà un livello facile? La risposta degli sviluppatori

Elden Ring è un gioco che come prevedibile sta conquistando tutti: oltre ad aver ricevuto voti altisonanti dalla critica, sta stracciando ogni record per quanto riguarda i titoli realizzati da From Software, registrando vendite ben al di là delle previsioni più ottimistiche.

Il titolo non smentisce chiaramente la filosofia delle altre produzioni del team giapponese proponendo un livello di sfida impostato, a dir poco, verso l'alto causando frustrazione presso chi sperava in una difficoltà più accessibile rispetto titoli come Dark Souls e Bloodborne. Ci sarà mai quindi un livello facile in Elden Ring? A rispondere è direttamente il director Miyazaki nel corso di un'intervista.

Elden Ring a livello facile? Perché non sarà possibile

Nella chiacchierata concessa alla testata The New Yorker, il game designer giapponese ha spiegato:

“Mi dispiace per chiunque pensi che ci sia troppo da superare nei miei giochi. Voglio solo che il maggior numero possibile di giocatori provi la gioia che deriva dal superare le difficoltà“.

Come è facile immaginare, Miyazaki spiega come un grado di sfida così alto sia il segreto di questo genere di prodotti. E alla domanda se ci sarà un giorno un'opzione per abbassare un po' il livello di difficoltà rispetto quello standard, risponde:

“Cerchiamo sempre di migliorare ma, nei nostri giochi in particolare, la difficoltà è ciò che dà significato all'esperienza. Quindi, non è qualcosa che siamo disposti ad abbandonare al momento. È la nostra identità“.

Lo sviluppatore difende comprensibilmente quello che è il concept su cui si fonda la realizzazione dei suoi titoli e da cui Elden Ring non è ovviamente esente. In tal senso, contrariamente a un'industria che prova ad aprirsi ad un pubblico più ampio possibile, From Software preferisce destinarsi ad una fascia di giocatori molto precisa, decisa ad accettare la sfida e a spendere ore e ore di gioco per superarla.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.