eFootball si prende l'Inter: addio a FIFA, ecco a partire da quando

L’FC Internazionale Milano, meglio nota come Inter, e Konami hanno stretto un accordo pluriennale che renderà la squadra milanese un’esclusiva del gioco di calcio eFootball a partire da luglio 2024.

La partnership, come si legge nella nota stampa inviata dall’azienda, includerà elementi all’interno e all’esterno della serie calcistica comprendendo diversi diritti commerciali, di immagine e di utilizzo. Tra questi, lo status di Global Video Game Partner, status di Training Kit Back Partner (che sarà caratterizzato dal marchio eFootball) e status di Youth Development Centre Partner – con la struttura che sarà conosciuta come “KONAMI Youth Development Centre”.

La novità più importante per i giocatori riguarda però la presenza del club nella serie eFootball a partire dalla versione 2.0.0 in avanti con la nuova divisa ufficiale, i nuovi kit di allenamento brandizzati e il leggendario stadio di San Siro. L’Inter sarà poi presente in esclusiva nel gioco di calcio Konami a partire da luglio 2024, dicendo addio dunque a FIFA.

Oltre a questo, il club milanese si integrerà anche nella serie di tornei ed eventi eSports gestiti da Konami, compreso l’eFootball Championship Pro la cui ultima edizione si è conclusa la scorsa settimana.

Tornando dunque a parlare all’atto pratico: l’Inter sarà presente sia in FIFA che in eFootball fino a luglio 2024. Poi, a partire da quella data, passerà in esclusiva alla serie calcistica di Konami, come avvenuto fino di recente con la Juventus, cui accordi di esclusiva si sono esauriti proprio questa estate.

