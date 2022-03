eFootball cambia nome? Pro Powerful Soccer potrebbe essere il futuro

Potrebbe durare nemmeno un anno l'esperienza di eFootball sul mercato. Il gioco di calcio Konami, il primo della serie ad essere free-to-play e soprattutto ad aver cambiato nome dallo storico Pro Evolution Soccer, potrebbe presto cambiare nuovamente la sua denominazione.

Lo sviluppatore giapponese ha infatti recentemente depositato un misterioso marchio chiamato Pro Powerful Soccer: lo screenshot è stato inizialmente postato da un utente su Reddit ed è effettivamente autentico dato che la registrazione compare sul sito ufficiale dell'EUIPO. Dalla scheda si legge che il marchio è stato depositato proprio da Konami Digital Entertainment Co e la domanda è attualmente in esame.

Konami aveva deciso di cambiare nome da Pro Evolution Soccer ad eFootball per segnare il nuovo passo per la storica serie calcistica: un progetto free-to-play, con contenuti premium a pagamento, che si sarebbe evoluto nel tempo, di stagione in stagione.

Come ben sappiamo, le cose non sono andate esattamente come auspicato. Il lancio è stato un disastro e il supporto nelle settimane successive non ha rispecchiato le promesse dello sviluppatore, tanto che si è ancora in attesa dei grossi aggiornamenti garantiti e che non sono mai arrivati.

È chiaro che in questo modo il nome eFootball potrebbe essere già stato macchiato per sempre ed un ulteriore cambio di nome avrebbe le potenzialità per rimettere il gioco di calcio in carreggiata, a patto che arrivi insieme ad un titolo profondamente rinnovato che rispecchi le sempre altissime aspettative di appassionati e addetti ai lavori.

In ogni caso, Pro Powerful Soccer può essere una registrazione di routine non necessariamente legata al progetto di un nuovo titolo o di una evoluzione dello stesso eFootball. Non rimane che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Konami.

eFootball è disponibile per il download gratuito per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.