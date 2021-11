eFootball 2022, niente da fare: major update rimandato all'anno prossimo

In molti credono che Konami sia decisamente abile nello scavarsi la fossa da sola: la verità è che eFootball 2022 ha generato più problematiche del previsto, fin dal momento del rilascio. Una situazione che, tuttavia, gli utenti non giustificano in virtù del duraturo lavoro di sviluppo che ha preceduto l'ufficializzazione del gioco. Come se non bastasse, giungono ulteriori batoste circa il “mega aggiornamento” che avrebbe dovuto risolvere gran parte degli intoppi riscontrati finora.

In meno di un'ora, tramite i suoi canali social, Konami ha gettato il suo pubblico nello sconforto più totale:

“Informiamo i nostri giocatori che l'aggiornamento della versione 1.0.0 previsto per l'11 novembre è stato posticipato alla primavera 2022. Inoltre, annunciamo la cancellazione ed i rimborsi automatici dei preordini Premium Player Pack di eFootballTM 2022 che includevano articoli utilizzabili nel gioco dopo l'aggiornamento della versione 1.0.0. Stiamo lavorando il più duramente possibile per offrire l'esperienza che i nostri giocatori si aspettano e meritano entro la primavera 2022. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la continua pazienza. La squadra di Konami.”

Non è tutto, cattive notizie anche per quanto riguarda la versione per smartphone e tablet:

“Abbiamo deciso di posticipare l'uscita di eFootballTM 2022 su mobile, prevista per quest'autunno, alla primavera 2022. Ci scusiamo per il disagio e condivideremo altri aggiornamenti in futuro.”

Però non disperate, c'è anche una “buona notizia” che riguarda la disponibilità della patch 0.9.1 su PC e console, come già vi avevamo annunciato:

“Siamo lieti di annunciare che la versione 0.9.1 di eFootballTM 2022 è stata rilasciata oggi su PC/console. Continueremo a lavorare sodo per migliorare la soddisfazione dei clienti.”

Insomma, una situazione che definire “complicata” sarebbe riduttivo e ormai eFootball 2022 è diventato motivo di scherno da parte degli utenti: un inizio inglorioso.