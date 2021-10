eFootball 2022, arrivano le scuse di Konami: "Il gioco verrà aggiornato"

Dopo un day one disastroso e la pioggia di recensioni negative su Steam, eFootball 2022 continua a far parlare di sé per le enormi mancanze e problemi tecnici. Konami si è scusata con i videogiocatori tramite un comunicato ufficiale, annunciando continui aggiornamenti in arrivo già da questo mese.

L'erede di PES ha subito un forse “review bombing” su PC, collezionando oltre il 90% di valutazioni negative e guadagnando di diritto il primo posto tra i giochi meno apprezzati su Steam. La scarsa qualità grafica e i numerosi bug e glitch hanno deluso l'utenza, amareggiata e delusa da un franchise che prometteva di mettere i bastoni fra le ruote a FIFA.

L'amara delusione è alimentata anche dal fatto che Konami ha scelto di non sviluppare alcun gioco per il 2021, concentrando le forze sul progetto eFootball 2022, promettendo un titolo gratuito di ottima qualità e pronto a riprendersi lo scettro di miglior simulatore calcistico su PC e console.

Ecco le dichiarazioni di Konami via Twitter:

“Dopo il lancio di “eFootball 2022”, abbiamo ricevuto molti feedback e richieste riguardo il bilanciamento del gioco, tra cui la velocità dei passaggi e le meccaniche di difesa. Diversi utenti hanno segnalato problemi con le cut-scene, le espressioni facciali, il movimento dei calciatori e il comportamento della palla. Siamo davvero dispiaciuti per i problemi riscontrati e vogliamo assicurarvi che stiamo prendendo sul serio la situazione, siamo già a lavoro per sistemare i problemi il più velocemente possibile. Il gioco verrà aggiornato continuamente, la qualità sarà migliorata e aggiungeremo contenuti in maniera costante. Dalla prossima settimana in poi, ci prepareremo per un update entro fine ottobre mentre riceviamo nuove opinioni da parte degli utenti. Daremo il massimo per soddisfare quanti più utenti possibili e siamo grati per il vostro continuo supporto a eFootball 2022.”

Ricordiamo che eFootball 2022 è disponibile su PC e console di vecchia e nuova generazione, il gioco base è free-to-play mentre alcune modalità di gioco saranno accessibili tra qualche mese, acquistando il Premium Pack al prezzo di 39,99€.