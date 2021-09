eFootball 2022 è un disastro, pioggia di recensioni negative su Steam

A poche ore di distanza dal lancio ufficiale, eFootball 2022 non sembra aver ricevuto l'accoglienza sperata. L'erede di PES è oggetto di un forte fenomeno di “review bombing” su Steam, moltissimi giocatori stanno esprimendo pareri estremamente negativi sul gioco.

La nuova iterazione della simulazione calcistica targata Konami sembra non piacere ai videogiocatori, sebbene per la prima volta sia disponibile gratis su PC e console. La versione base di eFootball 2022 è infatti completamente free-to-play, mentre alcuni contenuti e squadre saranno disponibili nel prossimo futuro tramite l'acquisto di un DLC da 39,99€.

A generare il forte malcontento tra i giocatori sarebbe la scarsità di contenuti disponibili al day-one e la qualità tecnica del titolo sviluppato da Konami. I movimenti appaiono legnosi e poco realistici e il comparto grafico non è al passo con i tempi e non rende giustizia alla nuova generazione videoludica. Inoltre anche il menù principale non ha convinto i videogiocatori, molti paragonano eFootball a poco più che una demo.

Attualmente su Steam la valutazione di eFootball 2022 è “Estremamente Negativa” con oltre 2000 recensioni negative su poco più di 2500 giudizi totali. Un day-one a dir poco disastroso per Konami, oltre l'80% degli utenti ha espresso un parere contrario nei confronti dell'ultimo capitolo della serie sportiva rivale di FIFA.