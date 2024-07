Ecovavs Deebot T20e Omni, DOPPIA OFFERTA: da 1400 a meno di 550 euro

La migliore offerta di Amazon del giorno è tutta dedicata all’automazione della pulizia di casa. Il top di gamma Ecovacs Deebot T20e Omni è in offerta con un doppio sconto imperdibile: non solo una riduzione del 54%, ma anche un ulteriore coupon da 100€. Morale? Se normalmente questo avanzato robot aspirapolvere e lavapavimenti lo pagheresti quasi 1400€, oggi può essere tuo ad appena 549€. E non solo: al momento del checkout puoi anche scegliere di pagarlo in più rate mensili, per una flessibilità ancora più forte.

Il massimo della tecnologia per la pulizia della casa. Troviamo innanzitutto un avanzato sistema di evitamento ostacoli 3D, che permette al robot di navigare con precisione, evitando mobili, scale, ciabatte e cavi – tra le altre cose. Con una potenza di aspirazione di 6000Pa, il robot è in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato, comportandosi egregiamente anche con i tappeti a pelo lungo (li riconosce in automatico e aumenta la potenza di conseguenza).

Il Deebot T20e Omni è dotato di un mop che può essere sollevato fino a 9 mm, consentendo di passare dalla modalità aspirazione a quella lavapavimenti senza problemi. La stazione all-in-one inclusa nella confezione si prende cura di tutto: svuota il serbatoio, ricarica acqua e detergente e, per non farsi mancare proprio nulla, si preoccupa pure di lavare e asciugare i mocci del robot. Insomma, tu non dovrai preoccuparti di nulla: è tutto automatico.

Compatibile con Alexa e controllabile tramite l’app dedicata, questo robot offre la comodità di avviare, fermare e programmare le sessioni di pulizia direttamente dal tuo smartphone o con comandi vocali. Ad esempio, potrai impostarlo affinché inizi le operazioni di pulizia in automatico non appena esci di casa per andare a lavoro.

Il Deebot T20e Omni è disponibile su Amazon a soli 549€, grazie ad una doppia promozione. La spedizione è inclusa nel prezzo per tutti i clienti Prime, inoltre, se lo ordini subito lo riceverai a casa entro mercoledì. La promozione è a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro: mettilo subito nel carrello per assicurartelo ad un prezzo stellare!